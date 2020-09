Moody's prevé un repunte del 3,7% del PIB de México en 2021 tras una contracción del 10% este año

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agencia calificadora Moody's prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de México experimente un crecimiento del 3,7% en 2021, si bien estima una contracción del 10% este año por el impacto de la pandemia.

En un informe realizado por la firma, los analistas ven poca mejora en las aerolíneas y hostelería, sectores gravemente afectados por la Covid-19, pero consideran que otros enfocados al consumo, incluyendo el 'delivery' y las telecomunicaciones, experimentarán una recuperación gradual.

De hecho, el escrito alerta de que el sector turístico, que supone cerca del 9% del PIB del país norteamericano, no volverá a una actividad similar a la de antes de la pandemia hasta 2023, ya que su recuperación total dependerá de que los usuarios puedan viajar cómodamente, lo que probablemente no ocurrirá hasta que no exista una distribución generalizada de una vacuna.

"El PIB real de México caerá alrededor de 10% en 2020 antes de recuperarse a un crecimiento de 3,7% en 2021," apunta el analista 'senior' de Moody's Alonso Sánchez. El experto explica que muchas compañías incrementaron su deuda y protegieron sus niveles de liquidez al reducir inversiones de capital, pagos de dividendos y gastos en general.

Otro mercado que sufrirá impactos adversos por la pandemia será el de vehículos ligeros, según explica Moody's. México exporta cerca del 90% de sus vehículos ligeros, la mayoría a Estados Unidos, y la previsión es que las ventas caigan un 25% en 2020, hasta 12,8 millones de unidades, y que se recuperen parcialmente en 2021, con una previsión de 14,3 millones de vehículos vendidos.

Por otro lado, la agencia considera que el riesgo de liquidez se mantendrá elevado para la petrolera nacional Pemex, que es la principal fuente de recaudación tributaria para el país, ante una menor producción derivada de una menor demanda de combustibles. Además, la estatal enfrenta importantes vencimientos de deuda.

Asimismo, la crisis y los cambios en la política energética influirán de manera negativa en la calidad crediticia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es el principal transmisor y distribuidor de energía del país.