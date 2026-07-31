Nasry Asfura: “Estamos listos para recibir más inversión y generar más empleo"

Núria Vilanova, predidenta de CEAPI; Nasry Asfura, presidente de Honduras; Mireya Agüero, canciller de Honduras; Ana Pastor; secretaria general de CEAPI - CEDIDA

LIMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, mantuvo este miércoles un encuentro con empresarios y socios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en el que también participaron la canciller de Honduras, Mireya Agüero, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y Ana Pastor, secretaria general de la organización. El acto se celebró en Perú, coincidiendo con la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú y que ha reunido a líderes políticos y empresariales de toda Iberiamérica.

El encuentro constituyó una oportunidad para presentar las principales líneas de transformación económica y social que impulsa el Gobierno hondureño, así como para invitar al sector privado iberoamericano a apostar por Honduras como un destino estratégico para la inversión.

Durante su intervención, el mandatario trasladó un mensaje de confianza a los empresarios iberoamericanos y aseguró que Honduras atraviesa una nueva etapa de estabilidad y crecimiento. "Honduras está lista para recibir más inversión, generar más empleo y fortalecer su liderazgo como un destino estratégico en la región", afirmó.

Ante los inversores y socios de CEAPI, Asfura reafirmó que “el compromiso de mi Gobierno con la seguridad jurídica, la estabilidad económica y un clima de confianza que impulse nuevas oportunidades para invertir y crecer". Asimismo, destacó que "el país está girando hacia un rumbo más serio de desarrollo", gracias a un conjunto de reformas e iniciativas orientadas a mejorar la competitividad y el bienestar de la población.

En materia económica, el presidente anunció la aprobación de una nueva ley para la desregulación de la compra de divisas, una medida destinada a eliminar las restricciones que, hasta ahora, dificultaban la llegada de inversión extranjera. Además, señaló que, desde el inicio de su mandato, las reservas internacionales de divisas del país han aumentado un 10 %, reflejando una mayor fortaleza macroeconómica.

En el ámbito de las infraestructuras, Asfura destacó el desarrollo de un corredor interoceánico de más de 400 kilómetros que conectará el océano Pacífico con el Atlántico. Este proyecto estratégico busca consolidar a Honduras como un importante centro logístico regional, favoreciendo el comercio internacional y atrayendo nuevas inversiones.

Respecto al sistema sanitario, el dirigente explicó que el Gobierno está impulsando un modelo de atención de proximidad para garantizar el acceso a la salud en todo el territorio nacional. Para ello, se están desplegando hospitales autónomos en las aldeas del país, equipados con planta de energía propia, tecnología para la realización de pruebas diagnósticas y capacidad para ofrecer atención médica integral a las comunidades más alejadas.

En materia de turismo, el presidente destacó los avances logrados gracias a la firma de varios acuerdos de cielos abiertos, una iniciativa orientada a mejorar la conectividad aérea internacional y fortalecer la competitividad del sector. En este contexto, subrayó también la ampliación de la pista del aeropuerto de la isla de Roatán, una actuación que permitirá recibir un mayor número de vuelos chárter e incrementar la llegada de visitantes a uno de los principales destinos turísticos de Honduras, reforzando así el potencial del país como referente turístico en Centroamérica.

El encuentro con los empresarios de CEAPI permitió estrechar el diálogo entre el Gobierno hondureño y el tejido empresarial iberoamericano, poniendo de relieve las oportunidades que ofrece el país en ámbitos como la inversión, las infraestructuras, el turismo, la salud y el desarrollo económico.