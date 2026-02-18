Naturgy dispara sus ganancias en 2025 a la cifra récord de 2.023 millones

Archivo - El presidente de Naturgy, Francisco Reynés. - NATURGY - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naturgy obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto a sus ganancias de 1.901 millones de euros en 2024, informó la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la primera gasista y tercera eléctrica de España ascendió a 5.334 millones de euros, prácticamente manteniéndose en los niveles récord de 5.365 millones de euros de 2024.

Las ventas netas del grupo totalizaron 19.455 millones de euros en 2025, lo que representa un aumento del 1,0% respecto a 2024, debido, principalmente, a unos precios más altos del gas y la electricidad, así como una mayor producción de los ciclos combinados en España, que contribuyeron a las actividades liberalizadas, junto con un aumento de la remuneración regulatoria en el negocio de distribución eléctrica en España y actualizaciones de tarifa en América Latina. No obstante, estos efectos positivos se vieron parcialmente compensados por el impacto negativo del tipo de cambio durante el año.

La energética presidida por Francisco Reynés destacó que en 2025 alcanzó sus previsiones "a pesar del desafiante entorno experimentado durante el año, con los resultados reforzando la consistente trayectoria de cumplimiento".

A este respecto, señaló que a lo largo del pasado ejercicio los precios del gas y la electricidad se mantuvieron en promedio por encima de 2024, impulsados por las tensiones geopolíticas persistentes y la incertidumbre macroeconómica. Estos factores contribuyeron a un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, con precios del petróleo en 2025 en promedio por debajo de 2024.

INVIERTE 2.142 MILLONES, CON EL 47% DESTINADO A REDES.

Por otra parte, Naturgy invirtió 2.142 millones de euros en 2025, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables selectivos.

En línea con su plan estratégico, las redes representaron el 47% de la inversión total, frente al 40% en 2024, mientras que las renovables representaron el 36%, frente al 44% de 2024.

Mientras, la capacidad instalada renovable del grupo alcanzó los 8,1 gigavatios (GW), con más de 1,2 GW de capacidad adicional actualmente en construcción. A este respecto, la compañía indicó que la disciplina de capital y la rentabilidad siguen siendo "una piedra angular en el entorno actual, manteniendo un enfoque selectivo en el crecimiento de renovables".

En lo que respecta a la deuda neta de la empresa, a cierre de 2025 ascendió a 12.317 millones de euuros, frente a los 12.201 millones de euros un año antes. El ratio de deuda neta/Ebitda se mantuvo en 2,3 veces, incluso después del impacto de la recompra de acciones por 2.332 millones de euros que completó el grupo en junio de 2025.

A este respecto, como parte del compromiso de Naturgy bajo su plan estratégico 2025-2027, se colocaron en el mercado 495 millones de euros y 879 millones de euros de las acciones recompradas en agosto y octubre respectivamente para mejorar el 'free float' de la compañía y la liquidez de sus acciones.

ACELERA EL DIVIDENDO A SUS ACCIONISTAS.

Respecto a la retribución a sus accionistas, el dividendo efectivo para 2025 será de 1,77 euros por acción -por encima de los 1,7 euros comprometidos-, lo que se traducirá en un dividendo final para el pasado ejercicio de 0,57 euros/acción, sujeto a aprobación por la Junta General de accionistas, que se celebrará el próximo 24 de marzo, a pagar el próximo mes de marzo.

Con su nueva 'hoja de ruta' lanzada hace un año, Naturgy revisó su política de dividendos, estableciendo una trayectoria anual de dividendo por acción, aumentando de un mínimo de 1,7 euros en 2025 a 1,8 euros en 2026 y 1,9 euros en 2027, sujeto a mantener una calificación crediticia de 'BBB'.