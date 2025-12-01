Nuevo Hotel & Spa para perros: The Place Madrid - Cedida

MADRID, 19 Nov (EUROPA PRESS)

The Place Hotel & Spa redefine el concepto de bienestar canino abriendo sus puertas en Madrid. Lo que comenzó como un espacio de grooming y spa en la calle Santa Feliciana número 19 se expande ahora con una nueva apertura en la calle Ríos Rosas, 34: en la que además de ser hotel, encuentras: una academia, guardería y experiencias de bienestar personalizadas.

El nuevo hotel canino ofrece suites individuales, rutinas personalizadas y actualizaciones en tiempo real. El espacio está diseñado para que los perros se sientan como en casa,

bajo la supervisión constante de un equipo profesional permitiendo a los dueños seguir el día a día de sus mascotas con total tranquilidad.

Detrás del proyecto está Michelle Ginter, fundadora y directora, quien imaginó un lugar donde los perros pudieran sentirse tranquilos y los dueños, seguros.

“Mi idea era crear un sitio donde el cuidado de cada perro reflejara el mismo nivel de detalle, dedicación y estética que ponemos en el cuidado personal”, explica Michelle. Por otra parte, la academia de grooming nace con el propósito de formar a una nueva generación de profesionales desde la técnica, la sensibilidad y el respeto hacia el animal. Su visión se materializa con un equipo de expertos en grooming con años de experiencia y una filosofía clara: el bienestar va más allá de la apariencia. Cada sesión se adapta a las necesidades del perro —tipo de pelo, piel y temperamento— utilizando productos hipoalergénicos y nutritivos que garantizan confort y un acabado impecable.

Más allá de los servicios, The Place representa una nueva forma de entender la convivencia con los animales en un espacio estético y seguro. Con esta apertura, el proyecto consolida su compromiso con un bienestar canino más consciente, honesto, y humano.