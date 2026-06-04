Núria Vilanova, presidenta de CEAPI: “el español es ventaja competitiva para las empresas"

Presentación del libro ‘Geopolítica del español" - CEDIDA

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casa de América acogió este miércoles la presentación del libro Geopolítica del español, una obra coeditada por la Real Academia Española y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, que analiza el papel del español como una de las grandes lenguas globales y como instrumento de influencia cultural, social, económica y estratégica.

Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, y autora de uno de los capítulos del libro, centró su intervención en la dimensión económica, empresarial y educativa del español. Vilanova afirmó que, en 2050, habrá más personas que tengan el español como lengua materna que el inglés -incluso Estados Unidos será el país con más hispanohablantes del mundo- y destacó que el español, junto con el portugués, será la lengua de dos de las diez principales economías del mundo.

La presidenta de CEAPI también defendió el concepto de “Multiberoamérica” para explicar una comunidad iberoamericana amplia, diversa e interconectada, en la que la lengua actúa como infraestructura de confianza, cooperación e inversión. En este sentido, señaló que el español no solo es un activo cultural, sino también un factor de competitividad para las empresas. Vilanova añadió, además, el impacto estratégico de formar y educar a las nuevas generaciones y a las élites empresariales, políticas y sociales en español, cuando antes lo hacían en inglés. A su juicio, el idioma constituye una ventaja diferencial para fortalecer los vínculos entre Europa, América Latina y Estados Unidos, y para consolidar un espacio iberoamericano con mayor capacidad de influencia global.

Un idioma en expansión y con vocación global

El acto estuvo presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y moderado por Juan Luis Cebrián, académico de la RAE, coordinador del libro y miembro del Consejo Asesor de CEAPI. La obra cuenta con prólogo de S. M. el Rey Felipe VI.

La bienvenida corrió a cargo de León de la Torre, director general de Casa de América, quien destacó que este fin de semana Madrid reúne dos referentes globales tan distintos y transversales como el Papa, que domina perfectamente el español tras más de dos décadas de vida pastoral en Perú, y Bad Bunny -el cantante más escuchado en Spotify-, reflejo de una cultura abierta, diversa y conectada con el mundo, que gana influencia global.

En la apertura también intervinieron Santiago Muñoz Machado y Miguel Ballenilla y García de Gamarra, teniente general del Ejército de Tierra y director del CESEDEN. Muñoz Machado destacó que el español constituye un gran poder blando, compartido por más de 600 millones de hablantes unidos por una lengua común. Por su parte, el teniente general Miguel Ballenilla señaló la importancia de la cultura, la música y la lengua como vectores de influencia internacional. En este contexto, defendió que el idioma forma parte de los activos estratégicos de una comunidad y que su proyección internacional contribuye a construir relaciones, cooperación y presencia global.

Durante la presentación, Juan Luis Cebrián recordó que el español no pertenece a ningún país en exclusiva, sino a todos sus hablantes. En este sentido, subrayó que México es el primer país del mundo por número de hispanohablantes, seguido de Estados Unidos y Colombia, de forma que “El lenguaje lo crean los ciudadanos; la Real Academia Española lo reconoce y lo incorpora”, afirmó, destacando el papel de la Asociación de Academias de la Lengua Española en la preservación de la unidad del idioma desde el respeto a su diversidad.

El acto contó también con la participación de Víctor Mario Bados Nieto, general de brigada del Ejército de Tierra y director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y de Federico Aznar Fernández-Montesinos, capitán de fragata y analista principal del IEEE. Ambos pusieron de relieve que el lenguaje castrense, caracterizado por su claridad, precisión y accesibilidad, también forma parte de la riqueza del español y contribuye a su evolución.

Sergio Ramírez, académico de la Academia Nicaragüense de la Lengua, académico electo de la Real Academia Española y Premio Cervantes, defendió el español como una lengua viva, en expansión y con una extraordinaria capacidad de adaptación. A su juicio, una de las pruebas más evidentes de su fortaleza es su penetración en Estados Unidos, donde los migrantes llegan con su idioma y contribuyen a reforzar su presencia social y cultural. Ramírez subrayó que la fortaleza del español reside en su unidad, compatible con la diversidad de cada territorio y de cada comunidad hablante.

Geopolítica del español demuestra que el español es una realidad social de primer orden: segunda lengua materna del mundo y uno de los grandes idiomas globales. La obra plantea una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de una lengua que no solo comunica a millones de personas, sino que también crea comunidad, pensamiento, cultura, identidad compartida e influencia internacional.