Oddone afirma que Uruguay busca acelerar el crecimiento, reforzar lo social y aumentar el presupuesto en seguridad - Cedida

MADRID, 26 Nov (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha celebrado este miércoles un encuentro empresarial con el ministro de Economía y Finanzas del Uruguay, Gabriel Oddone. En el evento, ante una representación de empresarios de CEAPI, encabezada por Juan Miguel Sucunza, vicepresidente ejecutivo de EULEN y miembro de la Junta Directiva de CEAPI, y Jordi Gutiérrez, director de CEAPI. El dignatario del Gobierno de Uruguay ha analizado cómo el nuevo panorama geoestratégico ha reforzado las relaciones entre Europa e Iberoamérica, abriendo nuevas oportunidades de cooperación e inversión. A todo ello se suma el acuerdo entre la UE y Mercosur -del que Uruguay forma parte-, reforzando el interés que despiertan los retos y perspectivas económicas de este país de toda región.

En el transcurso del evento organizado por CEAPI, el ministro uruguayo explicó que están “muy entusiasmados porque estamos presenciando un apoyo general al gobierno, a nivel político y por parte de los mercados. Uruguay ha hecho la admisión de deudas más grande de la historia. Ha logrado una colocación de 1.850 millones de dólares; una tasa nominal del 8 %. Ahora tenemos el compromiso de empezar a ejecutar medidas que cumplan estas expectativas: acelerar el crecimiento económico, fortalecer la materia social y aumentar el presupuesto en seguridad”.

Oddone también expresó que “estamos en un escenario internacional complejo y convulso. Estamos todos en un escenario de sorpresa y mucha incertidumbre. Nuestro desafío como figuras públicas es introducir condiciones de estabilidad y credibilidad para permitir que los negocios se desarrollen y den crecimiento económico al país”. Por eso mismo, destacó que “Uruguay integra Mercosur desde una perspectiva más alta de la que imaginaba que iba a ocurrir. Formamos parte y tenemos alta probabilidad de que la posición de ambos socios mayoritarios diverja el año que viene”.

Por su parte, el director de CEAPI, destacó “la importancia que tiene para la estabilidad institucional del Uruguay lo que el ministro define muy acertadamente como la gestión del disenso”.

Estas reuniones refuerzan el compromiso de CEAPI con la promoción del diálogo entre líderes públicos y privados, el impulso de la integración económica de Iberoamérica y la creación de espacios que favorezcan nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para la región.