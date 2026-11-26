Presentación del documental "Apagando el ruido" - Cedida

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS)

En un contexto en el que la polarización política y social supone un desafío para la convivencia democrática, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha presentado este miércoles, 25 de noviembre, en el Ateneo de Madrid el documental Apagar el ruido, una producción audiovisual que muestra cómo el diálogo, la escucha activa y el reconocimiento de las diferencias pueden abrir espacios para el entendimiento y la construcción de consensos.

La pieza audiovisual recoge la experiencia de 20 jóvenes españoles, de entre 18 y 25 años, con perfiles sociales e ideológicos muy diversos, que participaron durante tres días y medio en un encuentro a puerta cerrada celebrado en Arantzazu (Gipuzkoa) en julio de este año. A través de distintas dinámicas y actividades orientadas por facilitadores expertos, los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar perspectivas diferentes a las propias, cuestionar sus ideas y explorar puntos de encuentro desde el respeto y el pensamiento crítico.

La experiencia, articulada en torno a una metodología basada en la cultura de paz, pone de manifiesto que las diferencias no tienen por qué convertirse en barreras para el entendimiento y que es posible construir consensos cuando se generan espacios seguros para el diálogo y la escucha.

Durante el acto de presentación del documental, Irune Aguirrezabal, directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, destacó la importancia de impulsar iniciativas que permitan recuperar el diálogo como herramienta fundamental para la convivencia democrática. "La tolerancia y el pluralismo son pilares esenciales de un sistema democrático. Todos sentimos que la polarización nos deshumaniza, por eso desde la OEI lanzamos este proyecto: queremos contribuir a apagar el ruido", ha remarcado Aguirrezabal.

Por su parte, Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, ha apuntado previo a la proyección que “un Estado de derecho significa que nadie está por encima de nadie, solo la ley está por encima porque todos somos iguales ante ella, porque se parte del reconocimiento de la dignidad de la otra persona”.

Después de la proyección, ha tenido lugar un coloquio en el que han participado algunos de los jóvenes protagonistas del documental, y en el que han intercambiado experiencias y reflexiones sobre el proceso vivido en Arantzazu, las dificultades de escuchar y comprender posiciones diferentes y la importancia de recuperar el diálogo como vía para acercar posturas y construir consensos.

Producido por BrightLights y con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Apagar el ruido se enmarca en el compromiso de la OEI con la promoción de la cultura de paz, el pensamiento crítico y el diálogo como pilares para fortalecer la convivencia y las sociedades democráticas en la región iberoamericana.

El documental ya puede verse íntegramente y de forma gratuita en el canal de YouTube de la OEI.