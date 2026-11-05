La OEI: motor de los grandes acuerdos de la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Archivo - Mariano Jabonero - Cedida - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se ha celebrado en Madrid, culmina con la aprobación de una amplia agenda de compromisos y prioridades compartidas para afrontar los desafíos de Iberoamérica y fortalecer la cooperación entre sus países.

En este marco, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha desempeñado un papel destacado en la construcción de los acuerdos relacionados con sus principales ámbitos de actuación: educación, cultura, ciencia, innovación, educación superior, infancia, juventud, multilingüismo e igualdad. A lo largo de los últimos meses, la Organización ha acompañado a los gobiernos en la definición de prioridades, la elaboración de propuestas y la articulación de consensos, contribuyendo a que estos ámbitos cuenten con compromisos concretos dentro de la agenda de la Cumbre.

Para Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, “esta Cumbre ha sido exitosa e histórica porque, después de años de trabajo y de espera, Iberoamérica ha conseguido finalmente aprobar acuerdos de gran relevancia para el futuro de nuestra región. Desde la OEI nos sentimos especialmente orgullosos de haber contribuido a hacerlos posibles, acompañando a los gobiernos, aportando conocimiento técnico y facilitando espacios de diálogo y consenso”.

Más movilidad académica y cooperación científica

Otro de los grandes ejes de la Declaración es el fortalecimiento de la movilidad de estudiantes y docentes, favoreciendo el reconocimiento de estudios y títulos y mejorando la cooperación entre universidades y centros de investigación.

En este marco, destaca la aprobación de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, que establece principios y mecanismos para facilitar los intercambios universitarios entre países. La OEI asumirá la Secretaría Técnica de su Comisión de Seguimiento y coordinará también los trabajos sobre movilidad del profesorado y titulaciones conjuntas.

La Organización tendrá, además, un papel central en el desarrollo de un marco iberoamericano de microcredenciales, que permitirá explorar mecanismos para reconocer aprendizajes y competencias entre países y ampliar las oportunidades de formación a lo largo de la vida. A estos avances se suman los compromisos para mejorar la evaluación científica y avanzar en la igualdad de género en la ciencia y la educación superior.

Una educación más inclusiva y preparada para los desafíos del futuro

Entre los compromisos desprendidos de la Cumbre destacan los avances para fortalecer los sistemas educativos iberoamericanos, mejorar la inclusión y la equidad y responder a los cambios que plantean la inteligencia artificial y las nuevas necesidades de formación.

En este ámbito, la contribución de la OEI se ha materializado en la elaboración de una Estrategia Iberoamericana de Educación, con cuatro prioridades compartidas: inclusión y equidad, inteligencia artificial, prevención y respuesta ante emergencias educativas y fortalecimiento de la formación profesional. Asimismo, la Organización ha impulsado herramientas regionales para orientar el uso de la IA en las aulas, mejorar la respuesta de los centros educativos ante situaciones de emergencia y avanzar hacia una formación profesional más flexible, acreditable y dual.

La infancia y la juventud ocupan también un lugar destacado en esta agenda. Los compromisos impulsados buscan reforzar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que les afectan y mejorar la atención integral durante la primera infancia. Para contribuir a estos objetivos, la OEI ha elaborado una guía iberoamericana de buenas prácticas y metodologías de participación, con aportaciones institucionales de 16 países, y ha iniciado los trabajos para diseñar una Estrategia Iberoamericana Integral para la Primera Infancia.

La cultura como derecho y la protección de artistas y trabajadores culturales

En materia cultural, destacan dos avances especialmente relevantes. Por un lado, la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana, un instrumento concebido e impulsado por la OEI y aprobado originalmente en la Cumbre de Montevideo de 2006, que veinte años después se adapta a los nuevos desafíos sociales y tecnológicos.

La nueva Carta refuerza la cultura como derecho, la participación ciudadana en las políticas culturales, la diversidad y la inclusión, así como el reconocimiento de los ecosistemas culturales y de quienes trabajan en ellos. También incorpora cuestiones fundamentales para el presente y el futuro, como la transformación digital, la inteligencia artificial y la protección del patrimonio vivo y territorial.

Por otro lado, destaca la aprobación de la Carta Iberoamericana de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura, un avance regional para reconocer y proteger los derechos de artistas y profesionales de la cultura, uno de los colectivos que afrontan mayores situaciones de precariedad y desprotección laboral.

Una agenda de compromisos para toda Iberoamérica

La agenda de trabajo aprobada representa así el resultado de un proceso de diálogo y cooperación en el que la OEI ha puesto al servicio de los países su experiencia, conocimiento especializado y capacidad de articulación regional. Sus compromisos abordan desafíos que afectan directamente a las oportunidades educativas, culturales, científicas y sociales de millones de personas.

Con una trayectoria de casi ocho décadas, una capacidad técnica e institucional robusta y presencia en prácticamente todos países iberoamericanos, la OEI se consolida así como un socio estratégico de los gobiernos para acompañar la puesta en marcha de estos acuerdos y contribuir a que se traduzcan en políticas, programas e iniciativas con impacto en la ciudadanía.