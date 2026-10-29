Oportunidades de Becas en cursos y grados superiores del Grupo Aranda

Embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade, y el CEO de Grupo Aranda, Eduardo Gómez - Cedida

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS)

La educación como motor de progreso, integración y nuevas oportunidades laborales. Con este objetivo, la Embajada del Ecuador en España y Grupo Aranda han suscrito una alianza estratégica que pone a disposición de la comunidad ecuatoriana 1.000 becas de formación profesional, con descuentos de entre el 20 % y el 50 %, para facilitar el acceso a estudios orientados a mejorar la empleabilidad y el desarrollo profesional.

El acuerdo, formalizado por la embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade, y el CEO de Grupo Aranda, Eduardo Gómez, contempla la firma de dos convenios, uno marco y otro específico, que establecen las bases de una colaboración institucional destinada a ampliar las oportunidades educativas de los ecuatorianos.

Las becas permitirán acceder a una amplia oferta académica vinculada a sectores con importantes oportunidades de inserción laboral, entre ellos administración, cocina, repostería, hostelería, atención sociosanitaria, veterinaria, estética, montaje de equipos eléctricos y gestión de almacenes.

La oferta incluye también ciclos formativos de Grado Superior en Marketing y Publicidad, Administración y Finanzas y Dirección de Cocina, especialidades orientadas al desarrollo de competencias profesionales y a las necesidades del mercado laboral español.

Durante el acto, la embajadora Wilma Andrade destacó la contribución de la comunidad ecuatoriana al desarrollo económico, social y productivo de España, donde residen más de 450.000 ecuatorianos, de los cuales más de 130.000 se encuentran en Madrid.

“Seguimos la visión del presidente Daniel Noboa: la educación transforma vidas y sociedades. Nuestra comunidad aporta al desarrollo productivo de este país y, con estas becas, va a dar un paso más para mejorar sus oportunidades de empleo, sus ingresos y su calidad de vida”, señaló la diplomática.

Por su parte, Eduardo Gómez destacó el valor de esta colaboración y el compromiso de Grupo Aranda con una formación práctica, accesible y conectada con las necesidades reales de las empresas. Calificó de “enorme” la oportunidad de suscribir un convenio que acerca a la institución a una comunidad que considera “una auténtica joya, como es la ecuatoriana”.

La firma de los convenios tuvo lugar en el campus de Grupo Aranda en Alcorcón, con la participación de María Fernanda Navas, consejera responsable de Asuntos Académicos de la Embajada; Sara Tabernero, directora adjunta de Grupo Aranda; y Daniela Atala, asesora pedagógica y responsable de enlace con la Embajada.

La jornada incluyó una visita guiada por las instalaciones, durante la cual la delegación ecuatoriana conoció de primera mano el modelo de enseñanza del grupo, especialmente su escuela de hostelería, uno de sus principales referentes formativos, así como las aulas y espacios destinados a las áreas sociosanitaria, veterinaria y de gestión empresarial.

Con más de 30 años de trayectoria, 24.000 alumnos formados y una red de más de 1.600 empresas colaboradoras, Grupo Aranda desarrolla un modelo educativo basado en la formación práctica y la orientación al empleo, con sedes en Alcorcón y Madrid.