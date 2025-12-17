Pagos entre personas entran en nueva fase: inmediatez, interoperabilidad y remesas digitales como ejes de transformación

Presidente de Nuek - Cedida

BOGOTÁ, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nuek, la empresa de tecnología de infraestructura de pagos de Minsait (Indra Group), presenta el Informe 2025 “Digitalización de flujos de pago entre particulares”, elaborado junto a Analistas Financieros Internacionales (Afi), centrado en la evolución de los pagos entre particulares (P2P), tanto en el ámbito doméstico como en el internacional (remesas).

El estudio confirma que los pagos P2P dejaron atrás la etapa experimental y entran en una fase de escalado, convergencia e internacionalización. En Colombia, la adopción de transferencias inmediatas para pagos entre particulares alcanza el 41%. El desafío ya no es ‘experimentar’, sino consolidar y expandir: llevar esta experiencia a más casos de uso, con foco en comercio y en transferencias transfronterizas, reforzando la confianza digital de las personas usuarias del sistema financiero.

PAGOS P2P DOMÉSTICOS: DE LA ADOPCIÓN MASIVA AL SALTO HACIA COMERCIOS

Según la encuesta a la población bancarizada en el conjunto de países analizados por el informe, en promedio el 25% de las personas encuestadas ya utilizan transferencias inmediatas para pagar a otras personas. Los mayores niveles de adopción se registran en Brasil (54%), Portugal (45%) y Colombia (41%).

En algunos mercados, estas soluciones ya han desbancado al efectivo en pagos entre particulares: es el caso de Pix en Brasil y MB Way en Portugal, donde los pagos inmediatos son el medio preferido para flujos P2P.

“En Colombia, el Banco de la República puso en marcha Bre-B, el sistema de pagos inmediatos interoperable que permite enviar y recibir dinero al instante, sin importar la entidad donde se tenga la cuenta o depósito. Se espera que el avance en interoperabilidad reduzca fricciones y contribuya a acelerar la adopción de transferencias inmediatas en más casos de uso”, destacó Javier Rey, director ejecutivo de Nuek

El informe también muestra que, aunque Colombia figura entre los países donde más crece la preferencia por transferencias inmediatas para pagos en comercios, el efectivo todavía mantiene ventaja en el punto de venta. La oportunidad está en acelerar aceptación, experiencia y confianza para cerrar esa brecha.

HACIA PAGOS P2P INTERNACIONALES MÁS INTEROPERABLES

El siguiente vector de evolución es evidente: llevar estas experiencias domésticas al ámbito internacional. El informe de Nuek indica que, en la mayoría de los países analizados, gran parte de las personas que ya usa transferencias inmediatas P2P en su día a día estaría dispuesta a utilizar esa misma solución para realizar pagos entre países.

Sin embargo, la oferta aún va por detrás de esa expectativa. La mayoría de las soluciones P2P domésticas todavía no permite enviar dinero al exterior, aunque ya se despliegan proyectos piloto. Como los que avanzan en Europa entre Bizum (España y Andorra), MB Way (Portugal) y Bancomat Pay (Italia); y en Brasil, Pix Internacional ya habilita pagos en comercios de varios países y alianzas con operadores de remesas.

“El crecimiento de los pagos entre personas refleja una transformación de fondo: los usuarios ya no comparan un banco con otro, sino su experiencia de pago con la que tienen en cualquier otra app del móvil. Esperan operar sin barreras, en tiempo real y de forma transparente, independientemente del país en el que estén ellos o sus familias”, afirma Javier Rey, director ejecutivo de Nuek. “El reto ahora es que la tecnología, la regulación y los modelos de colaboración entre actores financieros y no financieros estén a la altura de esa expectativa, tanto en pagos domésticos como en remesas”.

REMESAS: UN FLUJO CADA VEZ MÁS DIGITAL... PERO AÚN CON FRICCIONES

La dimensión internacional de los pagos entre particulares se expresa con especial intensidad en las remesas, un flujo que, aunque más rezagado que los pagos domésticos, atraviesa un proceso acelerado de digitalización.

En el caso colombiano, el informe destaca que más del 40% de la población bancarizada ha utilizado servicios de remesas. Además, en países donde este flujo tiene un peso relevante (Colombia incluida), el impacto de reducir fricciones, mejorar trazabilidad y optimizar costos no es marginal: es una mejora tangible para familias y redes de apoyo transnacionales.

A nivel de canal, el informe señala que el 63% de la población bancarizada usuaria de remesas ya utiliza webs o apps para enviar o recibir dinero del exterior. En términos económicos, migrar del canal presencial al canal digital puede implicar, en América Latina, ahorros de hasta 2 dólares por cada 200 enviados, asociados a tipos de cambio más favorables y comisiones más bajas.

Aun así, persisten barreras: 4 de cada 10 personas usuarias declara fricciones vinculadas a trazabilidad, transparencia y tiempos de acreditación, lo que evidencia un recorrido importante para acercar la experiencia de remesas a la simplicidad que ya se vive en los pagos P2P domésticos.

“Lo que vemos en este informe es que los pagos entre particulares en su versión doméstica e internacional (remesas) ya no son dos mundos separados. Las personas usuarias quieren una experiencia continua, donde la misma solución que usan para dividir una cuenta en su ciudad les permita enviar dinero a otro país con el mismo grado de inmediatez, control de costes y visibilidad del estado del pago. Ahí es donde se va a jugar la próxima ventaja competitiva en pagos”, añade Rey.