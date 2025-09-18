El Canal de Panamá invertirá más de 6.700 millones en su hoja de ruta para la próxima década

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Canal de Panamá ha presentado su plan estratégico para los próximos diez años, en los que invertirá más de 8.000 millones de dólares (6.787 millones de euros) en varios proyectos, incluido un corredor energético interoceánico e iniciativas para garantizar el agua necesaria para su correcto funcionamiento.

Por una parte, el canal prevé un gasoducto de 76 kilómetros y dos terminales marítimos que permitirán movilizar hasta 2,5 millones de barriles de productos energéticos al día.

Según sus estimaciones, esta infraestructura creará más de 45.000 empleos durante su construcción, 11.000 en operación y más de 64.000 millones de dólares (54.301 millones de euros) aportados al país a lo largo de su vida útil.

Adicionalmente, la previsión apunta a un ingreso procedente del gasoducto para el Estado que supere los 647 millones de dólares (549 millones de euros) durante su ejecución y más de 35.000 millones de dólares (29.704 millones de euros) entre 2031 y 2050 que se destinarán a proyectos sociales.

La junta directiva del canal ya ha iniciado la selección de conesionario del corredor energético y ha empezado el proceso de acercamiento a potenciales interesados. El objetivo es que la limitación se publique durante el segundo trimestre de 2026 y que se presenten compañías internacionales con experiencia probada en este tipo de infraestructura.

En paralelo, parte de la inversión se destinará a la construcción de una plataforma logística terrestre conectada por carretera y ferrocarril al puerto de Corozal, ubicado en la ribera este del canal. En su caso, el estudio de prefactibilidad avanza en su fase de contratación, con unos primeros resultados que se espera para el primer trimestre de 2026 y un inicio de obras en 2028.

Respecto a la cuestión del agua, la Autoridad Portuaria del Canal de Panamá asegura que el lago de Río Indio garantizará su suministro para más de un millón de panameños y fortalecerá también los tránsitos en el canal.

Durante el período de sequía que sufrió el canal hace un año, los tránsitos se redujeron un 20% y la carga en un 17% hasta desacelerar el crecimiento trimestral de la infraestructura respecto a otros años.