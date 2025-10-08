Panamá adjudica a Telconet y Trans Caribbean Fiber Systems dos concesiones para instalar cables submarinos

Reunión del Consejo de Gabinete de Panamá. - GOBIERNO DE PANAMÁ

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gabinete de Panamá --equivalente al Consejo de Ministros español-- ha adjudicado dos contratos de concesiones a las empresas Telconet Submarine Networks y Trans Caribbean Fiber Systems para instalar y operar dos nuevos cables submarinos de servicios de telecomunicaciones en aguas panameñas.

El contrato de Telconet, valorado en 1,24 millones de dólares (1,06 millones de euros), incluye la instalación, operación y mantenimiento del sistema de cable submarino 'Carnival Submarine Networks-1' en Panamá por un período de 20 años.

En concreto, la firma se propone instalar una ramificación de ocho pares de fibra óptica que aterrizará en aguas territoriales panameñas procedentes de Anconcito (Ecuador) y otros doce pares de fibra óptica provenientes de Florida (Estados Unidos).

El segundo contrato, adjudicado a Trans Caribbean Fiber Systems, está valorado en 2,44 millones de dólares (2,10 millones de euros) para instalar, operar y mantener por un período de 20 años el sistema de cable submarino 'TAM 1'.

Según ha explicado el Ministerio de presidencia de Panamá, dentro de las negociaciones se incluyó un estudio comparativo de precios para actualizar el canon que pagan las empresas por el uso del fondo marino, puesto que no se revisaba desde el año 2000.

De esta manera, ambas compañías aceptaron el ajuste de 0,35 a 0,60 dólares por metro cuadrado.