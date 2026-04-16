Paola García ColCapital: "el capital privado es clave para el crecimiento de Colombia"

Paola García, directora ejecutiva de ColCapital - CEDIDA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El capital privado se ha consolidado como uno de los principales impulsores del crecimiento económico en Colombia, con un impacto directo en la inversión, el empleo y el desarrollo regional, según ha destacado la directora ejecutiva de ColCapital, Paola García.

ColCapital, asociación que agrupa importantes fondos de capital privado en Colombia, desempeña un papel clave en la economía colombiana .Paola Garcia asegura que “sin duda alguna es un motor de desarrollo económico del país”. En este sentido explica que el capital privado ha permitido movilizar importantes recursos hacia sectores estratégicos, contribuyendo al crecimiento sostenido de diferentes áreas productivas.

La asociación reúne a inversores que no solo operan en el país, sino en toda América Latina. Estos fondos invierten en una amplia variedad de sectores, desde el inmobiliario hasta el tecnológico, incluyendo también áreas como la salud, la infraestructura o el emprendimiento digital. Especialmente a través del denominado venture capital, “sus inversiones son principalmente en emprendimientos de base tecnológica con alta escalabilidad.”

El impacto económico generado en esta actividad es significativo. Según ha detallado la máxima representante de ColCapital, la industria ha generado inversiones cercanas a los 22.000 millones de euros en los últimos años y ha contribuido a la creación de más de 450.000 empleos en todo el país, llegando tanto a grandes ciudades como a regiones menos desarrolladas.

En el ámbito internacional, la directora ejecutiva ha destacado la relación entre Colombia y España, señalando que “sabemos que la relación de inversión Colombia- España es una relación completamente viva y activa, España ha sido uno de los principales inversionistas en Colombia”. Además ha subrayado que este vínculo es cada vez más bidireccional, con empresas y fondos colombianos que también comienzan a operar en el mercado español.

No obstante, el sector todavía enfrenta algunos retos, entre ellos el desconocimiento general sobre el funcionamiento del capital privado, limitado. La directora ejecutiva ha señalado la necesidad de dar mayor visibilidad a esta industria y diversificar la base de inversores.

Mirando hacia el futuro, Paola Gracia ha identificado varios sectores con alto potencial de crecimiento, como la inteligencia artificial, la infraestructura o la logística. En particular, ha destacado las oportunidades relacionadas con el desarrollo de centros de datos y el turismo en el país.

En relación con la IA, ha descartado que suponga una amenaza para el empleo de este sector, argumentando que su papel sea de apoyo y no como reemplazo, “la industria de capital privado es entre personas, es ganar confianza y eso pues no lo vamos a poder hacer de manera artificial”. En esta línea, ha recalcado la importancia de las habilidades como la inteligencia emocional y la capacidad de generar vínculos profesionales sólidos, cualidades que considera fundamentales para el desarrollo de la actividad inversora.

Además de la labor de ColCapital en inversiones, también impulsa iniciativas como Woman in Alternative Investments que fomenta la participación y el liderazgo femenino. “Nos juntamos para ver esas oportunidades, para apoyarnos entre nosotras, hay una sororidad fantástica” cuenta Paola García.