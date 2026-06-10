Papa.-Correos dedica un sello a la basílica de la Sagrada Familia por la bendición del Papa

Sello conmemorativo de la Basílica de la Sagrada Familia - CORREOS

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Correos ha emitido este miércoles un sello dedicado a la basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con la bendición de la Torre de Jesús por parte del Papa León XIV.

En un comunicado este miércoles, Correos ha explicado que este miércoles también se celebra el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, por lo que se trata de "una jornada histórica".

"Esta coincidencia convierte la emisión filatélica en un homenaje singular a la obra cumbre de Gaudí, un monumento que trasciende el ámbito arquitectónico para erigirse en un símbolo universal de creatividad, espiritualidad y esfuerzo colectivo".

Tanto este sello dedicado a la Basílica de la Sagrada Familia como el sello conmemorativo por la visita del papa León XIV a Barcelona, así como las tarjetas y los matasellos relacionados, pueden obtenerse en las oficinas de Correos OP de Barcelona y Sucursal 24; a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico.

La tirada de este sello es de 65.000 hojas bloque con un sello cada una, con un valor postal de 8 euros.