Archivo - El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, interviene durante la Junta General de Accionistas de Enagás en el Auditorio del Edificio Mutua, a 30 de marzo de 2023, en Madrid (España). Por cuarto año consecutivo, la Junta General de Accionis - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enagás obtuvo un beneficio neto de 204,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un 22,3% menos que los 262,8 millones de euros del mismo periodo de 2025, en el que incluía las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y de Sercomgas y la plusvalía contable neta de Gasoducto Sur Peruano (GSP), informó la compañía, que avanza así para alcanzar los objetivos establecidos para el año 2026.

El beneficio recurrente después de impuestos del grupo dirigido por Arturo Gonzalo a cierre de septiembre alcanzó los 195,8 millones de euros, un 5,4% menos frente a los 206,9 millones de euros de hace un año. La diferencia se debe principalmente al efecto positivo de la venta del 40% de Enagás Renovable.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) en los nueve primeros meses de 2026 se situó en los 491,5 millones de euros, un 2,9% inferior a los 505,9 millones de euros registrados en el mismo periodo de 2025, debido, principalmente, al marco regulatorio 2021-2026 sobre los ingresos regulados de la compañía, que supuso un impacto de 45,1 millones de euros, parcialmente compensado por la aportación al Ebitda de los nuevos negocios, como la entrada en operación del buque Alisios (+5,4 millones de euros) y el efecto de la consolidación de la compañía de fibra óptica Axent (+5,9 millones de euros).

Por su parte, las sociedades participadas aportaron 145,8 millones de euros al Ebitda, lo que representa un incremento de 28,1 millones de euros respecto al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por la ampliación de capacidad del gasoducto Trans Adriatic Pipeline (TAP) y la adquisición del 31,5% de la francesa Teréga, completada el pasado mes de julio al fondo GIC por 573 millones de euros, en una operación que refuerza la posición de la compañía en Europa.

Además, gracias a la efectividad del Plan de Eficiencia de la compañía, los gastos operativos recurrentes -sin tener en cuenta los gastos asociados a nuevos negocios- se situaron en 213,4 millones de euros, un 0,4% menos con respecto a los de los nueve primeros meses de 2025, y se espera que a final de año estos gastos estén en línea con lo previsto (+1,5%).

De esta manera, Enagás enfila su objetivo anual de un beneficio neto recurrente de 235 millones de euros al final del ejercicio y un Ebitda de 620 millones de euros -que no incluía la contribución de rotación de activos-, teniendo en cuenta la calendarización de gastos esperada y el hecho de que los ingresos regulados por 'copex' se reconocen mayoritariamente en el último trimestre del ejercicio.

REAFIRMA SU DIVIDENDO DE UN EURO PARA EL EJERCICIO.

Además, con esta 'hoja de ruta' avanzada, reafirmó su prioridad de ofrecer una retribución atractiva y sostenible a los accionistas, y con mantener la política de dividendo de un euro por acción.

Los fondos procedentes de operaciones (FFO) a 30 de septiembre de 2026 del operador de la red gasista española se situaron en 439 millones de euros, incluyendo 127,1 millones de euros de dividendos de filiales.

Mientras, la deuda neta a cierre de los nueve primeros meses ascendía a 2.979 millones de euros, incluyendo la financiación de la inversión en Teréga. El coste financiero de la deuda bruta mejoró del 2,2%, a 30 de septiembre de 2025, al 2,1% a 30 de septiembre de 2026.

Por otra parte, el pasado mes de septiembre se publicaron las circulares definitivas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que establecen la metodología para calcular la retribución de las actividades de transporte y regasificación de gas natural, así como la tasa de retribución financiera aplicable durante el periodo 2027-2032, un marco que supondrá un ahorro para el sistema gasista del 10%, comparado con el anterior periodo 2021-2026.

Asimismo, Enagás finalizó con éxito el sellado definitivo de los 13 pozos del almacenamiento Castor, con la colocación de tres tapones en cada uno de ellos, en cumplimiento del mandato del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

AVANZA EN SU APUESTA POR EL HIDRÓGENO RENOVABLE.

Por otra parte, en lo que va de 2026 el grupo ha seguido avanzando en su apuesta estratégica por impulsar el hidrógeno renovable. Así, superada la fase de ingeniería básica de BarMar (pre-FEED), que confirmó su viabilidad técnica, Enagás inició en el tercer trimestre la fase de ingeniería de detalle (FEED) de este hidroducto submarino que unirá Barcelona y Marsella.

Asimismo, Enagás completó gran parte de sus trabajos preliminares de ingeniería y medio ambiente de la Red Troncal Española de Hidrógeno y finalizó en el tercer trimestre el Plan Conceptual de Participación Pública de esta Red y del corredor H2med.

Igualmente, a finales de septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició la tramitación de los cuatro primeros tramos de la Red Troncal Española de Hidrógeno, localizados en Andalucía, Aragón, Cataluña y País Vasco.

CRECE UN 2,6% LA DEMANDA DE GAS NATURAL.

En lo que respecta a la demanda total de gas natural en España, alcanzó los 242 teravatios hora (TWh) en los primeros nueve meses de 2026, un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento se debió principalmente al aumento del 19% de la demanda de gas natural para generación eléctrica, lo que volvió a poner de manifiesto el papel de los ciclos combinados como respaldo para la seguridad del suministro eléctrico.