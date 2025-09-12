El Banco Central de Perú reduce en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 4,25%

Archivo - Banco Central de Reserva de Perú. - EUROPA PRESS - Archivo

El Banco Central de Reserva de Perú ha acordado reducir en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 4,25%, según informó la institución en un comunicado.

La inflación peruana se situó en el 1,1% interanual en el mes de agosto, cerca del rango meta de la institución, y las expectativas de este indicador a doce meses se mantuvieron en el 2,2%.

Respecto a la situación económica nacional, la mayor parte de los indicadores económicos peruanos registraron resultados mixtos en un contexto marcado por las medidas arancelarias procedentes de Estados Unidos y de la alta incertidumbre.

La próxima reunión del directorio del banco central peruano tendrá lugar el próximo 9 de octubre de 2025.