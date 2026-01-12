Empleados de Petroperú convocan a paro y movilizaciones por tres días en rechazo a su privatización

Archivo - Perú.- Trabajadores de Petroperú anuncian movilizaciones y una huelga de tres días contra su privatización - Europa Press/Contacto/Timon Schneider - Archivo

PERÚ, 12 Jan (EUROPA PRESS)

Los trabajadores de Petroperú iniciarán un paro nacional de 72 horas a partir de este miércoles, 14 de enero, en protesta contra la privatización de la empresa estatal anunciada por el Gobierno del presidente en funciones, José Jerí. El anuncio del paro sigue la publicación de un decreto de urgencia el pasado 31 de diciembre, que facilita la entrada de inversión privada en importantes activos de la compañía, incluyendo la Nueva Refinería de Talara, y asigna 240 millones de soles (aproximadamente 60,8 millones de euros) para despidos de personal.

Esta decisión se anunció después de manifestaciones previstas en Lima, frente a la sede de Petroperú y del Ministerio de Economía y Finanzas, y en otras regiones del país. Además, desde el próximo lunes, 19 de enero, todos los trabajadores de la compañía comenzarán una huelga, según lo reportó el diario peruano 'La República'.

El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) acusa al Gobierno de Jerí de llevar a la compañía estatal a un colapso financiero "deliberadamente", evidenciado por acciones como el retiro del análisis de Fitch Ratings por falta de información confiable para una calificación crediticia.

El sindicato también criticó la alta rotación de directivos en Petroperú y la percepción de una campaña negativa contra la empresa. Por su parte, el Gobierno defiende que la medida busca "garantizar la seguridad energética" y evitar escasez de combustibles, especialmente en regiones donde Petroperú domina el mercado como Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

José Jerí, quien reemplazó a Dina Boluarte como presidente en funciones tras la detención de Pedro Castillo por un intento de autogolpe en diciembre de 2022, permanecerá en el cargo hasta julio de 2026, fecha en la que están previstas las próximas elecciones. Tanto Boluarte como Jerí afrontan diversas investigaciones judiciales.