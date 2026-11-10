Fraport gana un 29% menos hasta septiembre pese a superar por primera vez el nivel de pasajeros prepandemia

Archivo - Cierra la terminal 2 del aeropuerto de Fránkfurt por obras durante unos 10 años y con una inversión de 1.500 millones. - FRAPORT FOTOTEAM - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fraport, el grupo aeroportuario alemán, registró un beneficio neto de 314,5 millones de euros en entre enero y septiembre, lo que supuso un 28,8% menos que un año antes, debido, principalmente, a los efectos contables derivados de los proyectos de expansión finalizados en Lima (Perú) y Fránkfurt (Alemania).

No obstante, la compañía mejoró sus números en cuanto a facturación, con 3.466 millones de euros (+3,8%), y un resultado bruto de explotación (Ebitda) récord, que aumentó un 2%, hasta los 1.177,7 millones de euros, según un comunicado.

Estas dos cifras fueron impulsadas por las operaciones de Fraport fuera de Alemania, además de lograr por primera vez superar el número de pasajeros prepandemia, con un total de aproximadamente 146 millones (+1,7%) a lo largo de los primeros nueve meses del año.

Se establecieron nuevos récords en los aeropuertos griegos y Lima en el acumulado anual, mientras que se anotaron aumentos significativos en Liubliana (+15,7%), así como en Brasil (+9,1%) y Bulgaria.

Por su parte, el aeródromo alemán de Fránfurt se encuentra estancado (-0,2%) al verse limitado nuevamente por costes regulatorios "excesivamente altos" y una reducción en la oferta de vuelos, particularmente después del cierre de CityLine, según ha lamentado el consejero delegado de Fraport, Stefan Schulte.

Además, la deuda neta del grupo alemán creció un 0,9%, hasta los 8.262,7 millones de euros a 30 de septiembre, en tanto que la liquidez contabilizó 3.887,7millones de euros, un 0,3% más.

CONFIRMA PREVISIONES PARA EL AÑO COMPLETO 2026

Basado en el rendimiento del periodo entre enero y septiembre de este año, el consejo ejecutivo de Fraport mantiene su previsión para la posición de activos, financiera y de beneficios en cuanto al ejercicio fiscal actual.

Sobre el Ebitda, el pronóstico pasa por que siga aumentando interanualmente hasta alcanzar los 1.500 millones de euros, lo que sería un 4% más frente a 2025. Mientras, el beneficio esperado se mantiene sin cambios en el grupo, estimando una cifra que disminuya hasta entre 300 y 400 millones de euros, cuando el año pasado ganó 468,1 millones de euros.

Por último, calcula que el crecimiento total del número de pasajeros continúe, en tanto que se prevé que el aeropuerto de Fránkfurt se mantenga en torno a los niveles de 2025.