El Gobierno peruano cree que las inversiones mineras superarán este año "tranquilamente" los 6.095 millones

Archivo - Planchas de cobre peruano para su exportación. - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE PERÚ - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las inversiones mineras en Perú superarán este año "tranquilamente" los 7.000 millones de dólares (6.095 millones de euros) frente a los 6.279 millones de dólares (5.467 millones de euros) registrados en 2025, según ha asegurado este miércoles el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ante la comisión parlamentaria del ramo.

"Todos tenemos claro que el sector minero es el que mueve y dinamiza mucho a la economía del país: representa el 9,1% de todo el PIB (...) Como vamos este año, las inversiones mineras, tranquilamente, superarán los 7.000 millones de dólares y esperamos seguir en esa senda de crecimiento", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia 'Andina'.

Shinno ha destacado que el sector ya ha ejecutado entre enero y julio inversiones por 4.117 millones de dólares (3.585 millones de euros), un 45% más que hace un año, y que exportó bienes por 50.146 millones de dólares (43.662 millones de euros). A su vez, la cartera de proyectos mineros ascendió a casi 64.000 millones de dólares (55.725 millones de euros).

Por otro lado, el ministro ha defendido incentivar la exploración de nuevos depósitos minerales para aprovechar el actual 'boom' de las energías renovables y la electrificación, aunque, también, para anticiparse a las tendencias futuras de mercado.

"Los coches eléctricos utilizan cinco veces más cobre de lo que consume un motor de combustión interna; también las centrales eólicas y centrales solares demandan mucho cobre. [...] Tenemos que estar a la vanguardia [...]", ha resumido Shinno.