Iberaval defiende en Perú la cooperación público-privada para impulsar la financiación de las pymes

Foto de familia del XXIX Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento PYME, celebrado en Arequipa (Perú). - IBERAVAL

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iberaval ha defendido la búsqueda de nuevas fórmulas de cooperación público-privada para mejorar el acceso de las pymes a la financiación, según se desprende de la nota de prensa relativa a su intervención en el XXIX Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento PYME, celebrado en Arequipa (Perú).

La sociedad de garantía ha considerado que dichas alianzas cobran "especial importancia" al entender que la digitalización, la transición energética, la modernización de los procesos productivos, el crecimiento empresarial o la apertura de nuevos mercados exigen inversiones que requieren "estructuras financieras más flexibles y una adecuada distribución del riesgo".

"En Iberaval llevamos años demostrando que la colaboración dirigida a la utilidad resulta eficiente y, además, aporta ventajas y agilidad a las empresas, que en el momento en el que requieren de financiación suelen moverse en espacios temporales acotados", ha afirmado el director general de la sociedad de garantía (SGR), Pedro Pisonero.

La presencia de Iberaval en Arequipa se ha completado con la participación de su director de riesgos, Rafael Valderrey, en un taller sobre el impacto de las crisis recientes y las nuevas tecnologías en los modelos de evaluación y gestión del riesgo. Junto a él han estado Claudia Esteban, de NAFIN; Evelyn Quispe, de FOGAPI; y César Álvarez, de CONFIANZA.

De este modo, Iberaval ha asegurado mantener su presencia en los principales espacios iberoamericanos vinculados a las pymes, si bien ha hecho hincapié en las relaciones que mantiene con organismos públicos españoles, como el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) o el Gobierno de Cantabria.

El foro también ha servido para formalizar el inicio de una nueva etapa organizativa en la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR), cuya nueva presidenta y representante de FOGABA, la argentina Verónica Wejchenberg, ha valorado la labor desarrollada por Iberaval al frente de la organización durante los últimos años.