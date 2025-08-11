Minor Hotels presenta nhow Lima, su primer hotel en Perú

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Minor Hotels Europe & Americas, propietario y operador global con más de 640 hoteles, resorts y residencias en 57 países, ha anunciado la apertura de su primer hotel en Perú, nhow Lima, que abrió sus puertas el 1 de agosto y representa la entrada de la marca nhow en la capital peruana.

El hotel está ubicado en Miraflores, uno de los distritos más dinámicos y cosmopolitas de Lima, a 35 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y próximo a los principales atractivos turísticos, culturales y comerciales de la ciudad, lo que lo convierte en una opción atractiva para viajeros de ocio y negocios.

nhow Lima cuenta con 243 habitaciones distribuidas en trece plantas y combina arte, tecnología y espacios sensoriales diseñados para reflejar la esencia cultural de Lima y su entorno local.

La gastronomía es un elemento destacado del hotel. En el tercer piso se encuentra el restaurante Zönico, que ofrece alta cocina inspirada en la riqueza culinaria de los ocho países conectados por el río Amazonas, fusionando ingredientes regionales con productos peruanos para crear una experiencia culinaria sofisticada y con identidad local.

En la planta 13 se ubica Pagano, un bar exclusivo y sofisticado que se perfila como el nuevo epicentro de la vida nocturna limeña, donde diseño, música y mixología se combinan para ofrecer una propuesta única. Junto a Pagano, un pool bar al aire libre brinda vistas panorámicas de la ciudad.

Con esta apertura, Minor Hotels Europe & Americas refuerza su estrategia de expansión en América Latina apostando por propuestas hoteleras innovadoras que integran diseño, gastronomía y cultura.