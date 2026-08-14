Moody's prevé que Perú crezca este año un 3,5%, aunque podría haberlo hecho un 4% si no fuera por 'El Niño'

Archivo - Izado de la bandera de Perú en una ceremonia del Comando Operacional Marítimo de las Fuerzas Armadas Peruanas. - COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Moody's ha mejorado en medio punto sus previsiones de crecimiento para la economía peruana, que este año se expandirá alrededor del 3,5%, si bien ha precisado que podría haberlo hecho por encima del 4% si no fuera por 'El Niño'.

"Habíamos publicado un número más cercano al 3% y, como habíamos mencionado en ese momento, estábamos a la expectativa de ver cuál era el comportamiento de la economía durante la primera mitad del presente año", ha expresado el vicepresidente de riesgo soberano de Moody's, Renzo Merino, en declaraciones a 'Andina'.

"Entonces, estimo que [a la luz de unos datos semestrales positivos] estaríamos revisando al alza la perspectiva de crecimiento para este año cerca del 3,5%, en línea con lo que vimos tanto en el 2025 como en el 2024", ha añadido.

Merino ha señalado que Perú enfrenta un entorno económico y de inversión en constante evolución, marcado por nuevas oportunidades, cambios en las condiciones de mercado y desafíos que definirán el crecimiento del país en los próximos años.