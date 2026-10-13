Perú eliminará 27 trámites burocráticos y simplificará otros 14 para acelerar las inversiones mineras

Archivo - Vistas de una mina de cobre. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno, ha avanzado que reducirá en un 40% la carga burocrática necesaria para invertir en el sector minero del país, lo que supondrá prescindir o simplificar 41 procedimientos de los 97 vigentes actualmente.

"Hemos identificado que 27 pueden ser totalmente eliminados, y los vamos a eliminar, mientras que otros 14 los pasaremos a declaración jurada, con lo cual habrá una reducción de 40% de todos los trámites", ha explicado Shinno durante la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno Peruano (CEChP).

"Tenemos establecida una agenda con cuatro ejes principales para avanzar en el aprovechamiento sostenible de los recursos: reactivar la inversión, fortalecer la seguridad energética, cerrar brechas territoriales y modernizar el marco regulatorio", ha añadido.

Shinno ha sostenido que el Gobierno de Keiko Fujimori está trabajando en mecanismos para facilitar las exploraciones en las actividades extractivas.

Además, ha subrayado que Perú está abierto a todo tipo de inversiones gracias a un entorno de "estabilidad jurídica y tributaria", aunque ha defendido, también, la necesidad de mejorar la educación o la sanidad para atajar la "conflictividad social".

Los datos oficiales del Ministerio indicaron hace dos semanas que la inversión minera en Perú sumó 4.117 millones de dólares (3.678 millones de euros) hasta julio, un 45% más que los 2.839 millones de dólares (2.536 millones de euros) del mismo periodo de hace un año.