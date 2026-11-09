El programa de infraestructuras peruano de Obras por Impuestos (OxI) alcanza el récord de 2.800 millones

Archivo - Autopista de Ferrovial y Acciona en Perú. - FERROVIAL - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) de Perú ha presentado ante el Congreso de la nación andina los resultados del sistema de asociaciones público-privadas (APP) y del de Obras por Impuestos (OxI), que ha alcanzado este 2026 un récord de 10.800 millones de soles (2.808 millones de euros).

Según ha informado Andina, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, ha indicado que dicha cifra triplicó lo registrado entre enero y noviembre de 2025 gracias a las modificaciones normativas aprobadas por el poder legislativo en los últimos años.

En este sentido, Perú ha adjudicado inversiones por más de 27.000 millones de soles (7.019 millones de euros) desde la creación del OxI en 2008.

Este mecanismo permite a las empresas financiar y ejecutar proyectos priorizados por el Estado peruano, que reconoce la inversión con certificados para el pago de impuestos una vez recibe la infraestructura.

De su lado, Del Carpio ha destacado que se han lanzado 153 proyectos de colaboración público-privada por más de 42.200 millones de dólares (37.693 millones de euros) en el acumulado histórico.