Perú refuerza su atractivo turístico y gastronómico en Fitur y Madrid Fusión 2026

Perú en FITUR 2024 - Cedida

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Perú refuerza su apuesta por España como mercado estratégico para el turismo con su participación en Fitur y Madrid Fusión 2026, mostrando la diversidad cultural y gastronómica que convierte al país sudamericano en un destino de referencia a nivel internacional. A través de Promperú, el país busca atraer tanto a turistas como a profesionales del sector, combinando tradición, innovación y naturaleza en un mismo destino.

“España es el principal emisor de turistas de Europa y FITUR es la feria más importante del país; comenzamos el año a lo grande en promoción turística”, ha indicado el director de la oficina de Promperú en España, Joan Manuel Barrena, en una entrevista para Europa Press. “Para nosotros, España es un mercado estratégico y Fitur un punto de partida perfecto para presentar las novedades del país”, ha añadido, destacando que el pabellón peruano de este año incluye un fuerte componente gastronómico, “un valor agregado que combina cultura y comida”.

En Fitur, Perú busca sorprender al viajero español mostrando nuevos productos y experiencias. “Siempre queremos atraer visualmente al visitante y ofrecer algo que no esperaba”, ha explicado Barrena, subrayando que el país no solo es un destino cultural, sino también de naturaleza, aventura y gastronomía. Según el director de Promperú, la gastronomía se ha convertido en los últimos años en un gran valor diferenciador. “El ceviche, las jaleas o los guisos son parte de la experiencia peruana; para muchos españoles puede ser el decisor entre elegir Perú o destinos similares en América Latina” ha subrayado.

Del 26 al 28 de enero, Madrid Fusión acogerá un stand de 100 metros cuadrados que recreará una taberna limeña. Allí, los asistentes podrán participar en degustaciones de café y dulces tradicionales, almuerzos a cuatro manos elaborados por chefs peruanos residentes en España, y demostraciones de Pisco Sour a cargo de expertos como Johnny Schuler. “El lunes presentaremos comida limeña, el martes amazónica y el miércoles del norte del país; solo mostramos tres de cientos de opciones, pero queremos reflejar nuestra diversidad”, ha indicado Barrena.

Perú se distingue por su biodiversidad: costa, sierra y selva. “El 59% de nuestro territorio es amazónico, y es un secreto que queremos que el viajero español descubra”, ha afirmado Barrena, destacando que el Amazonas nace en Perú y que el país alberga 84 de los 102 ecosistemas del mundo. Esta variedad permite ofrecer experiencias únicas en viajes de larga distancia: desde rutas clásicas como el Circuito Sur (Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios) hasta alternativas menos conocidas como la Ruta Moche, cruceros por el Amazonas o la Cordillera Blanca.

El país sudamericano llega a Madrid Fusión tras haber sido reelegido por decimotercer año consecutivo como el mejor destino culinario del mundo en los World Travel Awards 2025. Además, Perú fue distinguido como el mejor destino cultural global y Machu Picchu ratificada, por séptimo año consecutivo, como la mejor atracción turística a nivel mundial. “Perú tiene todo lo que un visitante busca: playas, selva, avistamiento de aves, café, gastronomía y pisco”, ha asegurado Barrena. “Queremos que los turistas vivan experiencias que marquen su vida y que descubran que Perú es mucho más que Machu Picchu y Lima”.

Con estas propuestas, Perú se consolida en España como un destino imprescindible, capaz de combinar cultura, aventura y gastronomía de manera única. “Para el turista español, ofrecer cultura y gastronomía es fundamental, pero también queremos mostrar que podemos brindar aventura, naturaleza y experiencias auténticas en cada rincón del país”, ha concluido el director de Promperú en España.