El sector minero peruano creó 282.520 empleos directos en abril, un 9,9% más que el año pasado

Archivo - Mina de cobre. - ATALAYA MINING - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector minero peruano creó 282.520 empleos directos en abril de 2026, un 0,2% más que el mes inmediatamente anterior y un 9,9% más que doce meses atrás, según se desprende del Boletín Estadístico Minero elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM).

La producción minera metálica mostró un comportamiento "heterogéneo" en términos intermensuales, con incrementos en la extracción de estaño (12,6%), cobre (4,4%) y hierro (2,1%); y retrocesos en la de zinc (-20,2%), plomo (-17,8%), oro (-6,1%), plata (-3,8%) y molibdeno (-1,1%).

En particular, la producción de cobre alcanzó las 230.070 toneladas métricas finas en abril de 2026 y mantuvo un nivel "relevante" dentro de la cartera minera nacional. Así, se ha consolidado como su principal producto de exportación.

Además, se anotaron unas inversiones mineras acumuladas hasta abril de 2.052 millones de dólares (1.796 millones de euros), equivalentes a un avance del 43,5% desde el mismo periodo de 2025 gracias al capítulo de infraestructuras y adquisición de maquinaria.