La SEPI de Perú nombra nuevos altos cargos en dos empresas eléctricas con participación estatal

Archivo - Vista de una torre de alta tensión. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), equivalente peruano a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha nombrado nuevos altos cargos en dos empresas eléctricas en las que el 'holding' estatal participa como accionista.

Según ha informado la agencia 'Andina', se ha designado a Mónica Antonia Rivera Olivera como presidenta de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur) a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Asimismo, Durich Francisco Whittembury Talledo fue elegido por el mismo ministerio como director de la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL).

Fonafe participa 35 compañías distintas, de las cuales hay once de distribución eléctrica, cinco generadoras, cuatro financieras, seis firmas de infraestructura no eléctrica, una de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.