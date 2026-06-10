Petrobras compra la mitad del bloque 'Itaimbezinho' de Cuenca de Campos a la filial brasileña de Equinor

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MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La petrolera estatal brasileña Petrobras ha alcanzado un acuerdo con la filial en Brasil de su homóloga noruega Equinor para adquirir el 50% del bloque 'Itaimbezinho' sito en el yacimiento submarino de Cuenca de Campos.

Según se desprende de la nota de prensa, Equinor posee actualmente el 100% de 'Itaimbezinho' y, tras completarse la operación, el consorcio estará compuesto por Equinor y Petrobras al 50%, mientras que la empresa pública Pré-Sal Petróleo actuará como gestora del contrato de reparto de producción.

La compra se remitirá al Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) y la Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para recabar las autorizaciones pertinentes y cumplir con la legislación vigente.

"Esta transacción refuerza la importancia y la relevancia de las actividades de exploración en Brasil y se ajusta a la estrategia a largo plazo de la empresa, cuyo objetivo es reponer las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras y la colaboración con socios", ha explicado Petrobras.