El PIB creció un 0,6% hasta marzo, dos décimas menos, tras moderarse el consumo de los hogares y la inversión

Archivo - Monedas, moneda, billete, billetes,euro ,euros, capital, efectivo, metálico, riqueza EUROPA PRESS 20/3/2025 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior, según los datos de Contabilidad Nacional trimestral publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales de abril.

Entre enero y marzo el consumo de los hogares moderó su crecimiento tres décimas, hasta el 0,6%, mientras que el gasto público aceleró su ritmo de avance tres décimas, hasta el 0,5%, y el de las instituciones sin fines de lucro se aceleró 1,4 puntos, hasta mostrar un crecimiento del 2%.

"El consumo de los hogares se consolida como uno de los principales motores de la economía, con un avance trimestral del 0,6%, apoyado principalmente en la solidez del mercado laboral, en un arranque de año marcado por el impacto de la guerra en Irán en la inflación desde febrero. Las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 20 de marzo están amortiguando el daño de este nuevo shock energético sobre hogares y empresas", ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado.

Junto al consumo de los hogares, la inversión también moderó su crecimiento en el primer trimestre. Avanzó un 0,4%, tasa 1,7 puntos inferior a la del trimestre previo y su peor dato desde el tercer trimestre desde 2024.

EL PIB ACELERA SU AVANCE INTERANUAL AL 2,7%

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el primer trimestre en el 2,7%, una décima más que en el trimestre anterior, gracias exclusivamente a la demanda nacional, que contribuyó con 3,5 puntos, en contraste con las ocho décimas que restó la demanda externa.

El consumo de los hogares aceleró su crecimiento interanual una décima en el primer trimestre, hasta el 3,2%, mientras que el gasto público desaceleró su ritmo de avance una décima, hasta el 2,4%.

La inversión, por su lado, aumentó un 5,6% interanual, seis décimas menos que en el trimestre anterior, con avances del 6,8% en los productos de la propiedad intelectual y del 3,9% en los bienes de equipo.

Por sectores de actividad, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha puesto el acento en el crecimiento del 6,3% interanual de la construcción, "que lanza una señal positiva hacia delante", y en la aceleración de los servicios al 3,4% interanual desde el 2,9% del trimestre anterior.

Para Economía, otro "buen síntoma" de los datos de Contabilidad Nacional es el avance trimestral del 1% mostrado por la productividad por hora trabajada, "el mejor dato desde el arranque de 2025", y su crecimiento interanual del 0,6%, "consolidando un ciclo insólito de aumento de la productividad y creación récord de puestos de trabajo".