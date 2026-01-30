El PIB creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos, tras acelerarse en el último trimestre un 0,8%

Archivo - Un hombre utiliza un cajero automático, a 26 de junio de 2024, en Madrid (España). La economía española creció un 0,8% en el primer trimestre del año, una décima más de lo esperado y también una décima por encima de lo que lo hizo en el cuarto t - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%.

Este repunte trimestral se vio impulsado por la demanda interna, que aportó un punto al crecimiento, frente al comportamiento del sector exterior, que restó dos décimas al avance de la economía española en la recta final de año.

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el cuarto trimestre en el 2,6%, una décima menos que en el trimestre anterior y su menor tasa en dos años, en concreto, desde el cuarto trimestre de 2023, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Ministerio de Economía ha destacado que la tasa trimestral del 0,8% lograda en el último cuarto de 2025 supone "el mayor ritmo de crecimiento trimestral de todo el ejercicio" y se debe "al dinamismo del consumo de los hogares y de la inversión, en un contexto internacional de incertidumbre".