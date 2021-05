El PIB de México se contrae un 2,8% en el primer trimestre

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de México registró una contracción interanual del 2,8% entre enero y marzo de este año, acumulando así seis trimestres negativos en 'números rojos', según revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este miércoles.

En concreto, hay que remontarse al tercer trimestre de 2019, cuando el PIB no mostró contracción ni crecimiento, para observar un dato que no sea negativo en términos interanuales. No obstante, el dato de la actividad económica ofrecido hoy por el Inegi supone una leve mejora con respecto a las previsiones del -2,9% estimadas hace un mes.

En el primer trimestre, el grupo de actividades englobadas en el sector primario fue el único que presentó un comportamiento positivo, con un crecimiento del 2,6%. En contraposición, las actividades secundarias y terciarias registraron contracciones del 2% y del 3,4%, respectivamente.

En comparación con el trimestre anterior, el PIB azteca creció un 0,8%, mejor que el 0,4% proyectado hace un mes por el Inegi. Por sectores, las actividades primarias crecieron un 0,7%; las secundarias, un 0,5%; y las terciarias, un 0,9%.

Con respecto a las previsiones para este año, la agencia de calificación crediticia Moody's ha mejorado la previsión de crecimiento del PIB de México desde un 5,5% hasta un 5,6% este año, en el marco de una recuperación impulsada por la reactivación de Estados Unidos. En 2022 la firma espera que el crecimiento del PIB alcance el 2,9%, frente al 2,6% anterior.

Adicionalmente, el instituto de estadística ha publicado el indicador global de la actividad económica correspondiente al mes de marzo, que sirve para medir la economía del país a corto plazo.

En el tercer mes del año, la economía mexicana registró un aumento del 2,6% con respecto a febrero y se expandió un 0,4% en comparación con marzo del año pasado.