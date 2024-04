Pilar Roch asume la dirección de Ametic con el reto de internacionalizar la entidad en Europa y Latinoamérica

En noviembre habrá elecciones para renovar la presidencia de la asociación



MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva directora general de Ametic, Pilar Roch, ha asumido la dirección general de la patronal de la industria digital en España con el reto de internacionalizar la actividad y el impacto de la asociación, principalmente en Europa y Latinoamérica.

Roch sustituye en el cargo a Luis Pardo, que fue nombrado director general de Ametic el pasado junio con carácter transitorio, en una especie de "comisión de servicio", según ha explicado este miércoles el presidente de Ametic, Pedro Mier, que ha agradecido a Pardo su trabajo en estos últimos meses para sentar las bases de la transformación de la entidad.

Tras el relevo en la dirección general de la entidad, Pardo mantendrá su puesto en el comité ejecutivo de Ametic y también como representante de la asociación en Digital Europe, la patronal europea del sector.

En este contexto, Roch ha destacado que uno de sus principales objetivos como directora general de la asociación será internacionalizar Ametic, en línea con la estrategia marcada por el comité ejecutivo de la entidad.

"Tengo por delante un gran trabajo por hacer. Queremos una organización mucho más grande, queremos internacionalizarla, poner en valor la industria española y facilitar el acceso a los mercados europeos y a los mercados internacionales, en concreto con Latinoamérica", ha subrayado Roch.

Además, ha resaltado que los mercados internacionales son una oportunidad para la industria nacional de exportar sus productos y de que pueda tener mayor impacto e influencia.

Por su parte, Mier ha destacado que Europa y Latinoamérica son las regiones de interés más "inmediatas" para Ametic debido a su cercanía cultural y política con España, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de la entidad en las patronales sectoriales tanto de Europa como de América Latina.

ELECCIONES EN NOVIEMBRE

Por otro lado, Mier ha explicado que en noviembre se celebrarán las elecciones para renovar la presidencia de Ametic y que él no se presentará a la reelección debido a que no puede renovar su mandato debido a que los estatutos de la asociación así lo estipulan.

"Mi mandato se termina. Habrá elecciones y habrá candidatos", ha subrayado Mier, que este año culmina su segundo mandato como presidente de Ametic.

PILAR ROCH

La nueva directora general de Ametic es abogada y economista de formación y cuenta con alrededor de 20 años de experiencia en multinacionales de la industria tecnológica y editorial, así como en la gestión de startups relacionadas con el sector.

También ha sido consejera senior de Klecha&Co y Pasek, así como del Instituto Oficial de Crédito (ICO).

"Mi propósito siempre ha sido transformar y utilizar la tecnología como una herramienta clave en ese proceso. Cuando se me presenta esta oportunidad no puedo encontrar un proyecto que reúna más características como para que me ilusione, me apasione y que coincida con lo que quiero hacer en este momento de mi vida", ha resaltado Roch durante la presentación de este miércoles.

En esa línea, también ha agradecido el trabajo previo realizado por Luis Pardo en los últimos meses.