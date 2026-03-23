El PP condiciona su apoyo al decreto anticrisis por la guerra de Irán a que el Gobierno deflacte el IRPF

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, en rueda de prensa en Génova en una imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha condicionado este lunes su voto a favor en el Congreso al decreto anticrisis con medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán a que el Gobierno incorpore más medidas, como la deflactación de la tarifa del IRPF. A su entender, el actual decreto se queda "corto" y hay "margen" para impulsar más ayudas que ayuden a las familias y a la clase media.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha señalado que la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, mandará una misiva al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para trasladarle las exigencias del Partido Popular.

En esa misiva, ha explicado Gamarra, el PP trasladará al Ejecutivo su "preocupación e inquietud" por el contenido del decreto. "Nos pondremos en contacto esta tarde con el Gobierno para trasladarles nuestra preocupación y nuestra decepción en este sentido", ha dicho, para defender la "necesidad de más ayudas" porque "se quedan cortas" las aprobadas.

CIERRE DE LAS NUCLEARES

Así, ha dicho que en el texto del Ejecutivo "no se incorporan medidas tan importantes como la deflactación de la tarifa del IRPF para adecuarla a la inflación", algo que, según ha dicho, "provoca que el poder adquisitivo de las familias esté afectado desde 2018 y no se llegue a final de mes".

Además, ha señalado que el decreto incorpora otras medidas "como el cierre nuclear justo cuando se necesita lo contrario", dado que se necesita "reducir la dependencia de los combustibles fósiles". "Estas medidas, evidentemente, algunas por su ausencia y otras por su presencia, nos preocupan enormemente", ha manifestado

Por eso, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha defendido la necesidad de que el Gobierno "analice" lo que le plantea su partido, "recapacite" y "actualice la respuesta a esta crisis".

Gamarra ha indicado que el PP quiere que el Gobierno le responda "qué va a hacer en relación a la deflactación del IRPF" porque a quien "más beneficia esta deflactación es a quien menos tiene". "Vamos a trasladar esa carta y esperamos tener noticias y, por tanto, a partir de ahí nos iremos analizando", ha apostillado, sin querer entrar a aclarar cuál será el voto del Grupo Popular en caso de que el Gobierno no atienda a sus demandas.

ESPERA QUE EL GOBIERNO SEA "RECEPTIVO"

La dirigente 'popular' ha insistido en que hay margen para más medidas y ha dicho que el Gobierno estas semanas se ha dedicado a hacer "caja". "Las medidas se quedan cortas. Esto es algo en lo que coincide todo el mundo. Y por tanto, somos exigentes", ha resaltado.

Por eso, Gamarra ha dicho que su partido confía en que el Gobierno "sea receptivo". "Pero ¿cómo el Gobierno no va a estar de acuerdo en deflactar el IRPF y, por tanto, bajar el impuesto de la renta a los españoles en el día de hoy, si tiene dinero para ello?". Nosotros no contemplamos que esto pueda ser rechazado, porque tiene todo el sentido común".

Además, ha recordado que la batería de medidas del PP para contener los efectos de la guerra sobre los precios de la energía y para devolver parte del poder adquisitivo que las familias han perdido desde 2018 se registraron en las Cortes hace quince días y ya han sido aprobadas en el Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta.

"ESPERPÉNTICO" CONSEJO DE MINISTROS DEL VIERNES

Asimismo, Gamarra también ha aludido al "esperpéntico" Consejo de Ministros del pasado viernes con el plante de Sumar que "se podría denominar el motín de Moncloa". "Medio Gobierno se le revuelve y le echa un pulso al presidente del Gobierno, pero ni el presidente los cesa porque no puede, ni los ministros de Sumar se van, porque les va el sueldo en ello", ha apostillado.

Es más, ha destacado que, aparte de esos "pulsos" y "desafíos" entre miembros del Gobierno, hay un Ejecutivo "cercado por la corrupción". En este punto, ha aludido a los "nuevos capítulos de corrupción" como las informaciones acerca de que "el número tres de la vicepresidenta primera (María Jesús Montero) tiene nuevos problemas con la justicia".

"Que su número 3 tenga hoy una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción exige explicaciones por parte de María Jesús Montero y responsabilidades políticas por las personas a las que ha nombrado", ha abundado.