Se presenta en CEOE el potencial inversor de Costa Rica ante las empresas españolas

Participantes en la jornada en CEOE Costa Rica Investment Day - CEDIDA

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ministro consejero de la Embajada de Costa Rica en España, Guisella Sánchez y el adjunto al secretario permanente de CEIB y representante del Departamento de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Miguel Ángel de Jesús, inauguraron el Costa Rica Investment Day, que sirvió para poner en valor el potencial del país centroamericano como uno de los destinos más sólidos y atractivos de América Latina para la inversión extranjera. Fue la CEO de PROCOMER, Laura López, quien

presentó muchas de las ventajas competitivas de Costa Rica ante los empresarios españoles presentes en CEOE.

Esta semana, la Institución (PROCOMER) desarrolla una agenda de promoción de inversión en España Y Portugal enfocada en tres áreas estratégicas para el país: agroindustria de innovación, servicios de alto valor e infraestructura turística. La gira incluye la participación en el ISF World Seed Congress 2026 en Lisboa, el principal encuentro mundial de la industria de semillas, así como una agenda vinculada al Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) Europa, uno de los eventos más relevantes a nivel mundial para empresas de servicios corporativos, operaciones globales, automatización, inteligencia artificial y transformación digital.

Esta agenda responde a una estrategia de diversificación de sectores y orígenes de inversión, en un momento en el que Costa Rica busca ampliar su posicionamiento más allá de los mercados tradicionales.

“Costa Rica no está esperando a que las oportunidades lleguen: estamos saliendo a buscarlas en mercados estratégicos y en industrias que hoy están redefiniendo la economía global. Europa representa una enorme oportunidad para diversificar el origen de la inversión que llega al país y seguir consolidando sectores de alto valor agregado.

Solo en 2025, 29 de los 55 nuevos proyectos de inversión que atrajimos provinieron de países distintos a Estados Unidos, una señal clara de que Costa Rica está ganando relevancia como plataforma global para empresas que buscan estabilidad, talento, sostenibilidad y capacidad de crecimiento”, afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Ventajas competitivas para la inversión en Costa Rica

Intervinieron también en la jornada Esteban Schroeder, director de la Gerencia de Inversión Agroindustria de PROCOMER; Walter Matarrita, director de Infraestructura Turística de la Gerencia de Inversión de PROCOMER; y Pablo Manuel Argaiz, director de M&A de Babel. El encuentro contribuyó a reforzar la colaboración económica bilateral, a identificar nuevas oportunidades de negocio y a seguir impulsando la presencia de empresas españolas en sectores estratégicos.

Durante su intervención, Miguel Ángel de Jesús subrayó la fortaleza del vínculo económico entre ambos países y aseguró que “Costa Rica se ha consolidado como un socio estratégico de primer nivel para las empresas españolas, no solo por la estabilidad de su marco institucional y regulatorio, sino también por su visión moderna del desarrollo, su apuesta por la sostenibilidad y su capacidad para generar confianza a largo plazo”.

De Jesús aseguró además que el contexto actual ofrece una oportunidad clara para profundizar en la relación empresarial entre España y Costa Rica. “Las empresas buscan entornos previsibles, competitivos y abiertos a la colaboración, y Costa Rica ha sabido construir precisamente ese ecosistema: un país con talento, seguridad jurídica, conectividad y una clara orientación a la innovación y a la internacionalización”, afirmó. En este sentido, defendió que encuentros como éste son esenciales para transformar el interés empresarial en proyectos concretos, alianzas duraderas e inversión productiva.

Durante la inauguración, Guisella Sánchez incidió a su vez en la apuesta de Costa Rica por un modelo de desarrollo basado en la protección del medioambiente, la salud, la educación y la atracción de inversión de calidad, subrayando que el país ha logrado consolidar una clara vocación de negocios sin renunciar a la sostenibilidad y al bienestar social. En este contexto, puso en valor el papel del turismo como motor de desarrollo económico y cohesión territorial, así como el compromiso de las instituciones costarricenses para seguir apoyando las iniciativas comerciales y empresariales impulsadas por PROCOMER.

Costa Rica, un entorno fiable para las empresas españolas

A lo largo de la jornada, se expuso claramente la propuesta de valor de Costa Rica como plataforma de inversión y crecimiento, poniendo el foco en sectores con elevado potencial para la empresa española como la agroindustria, las energías renovables, la economía verde, las ciencias de la vida, la tecnología médica, la digitalización, las infraestructuras, la movilidad y el turismo sostenible. La combinación de estabilidad macroeconómica, capital humano cualificado y visión de largo plazo sitúa al país como un destino especialmente atractivo para proyectos empresariales con vocación regional.

La mesa dedicada a Costa Rica como plataforma de crecimiento, que contó con la participación de Walter Matarrita, director de infraestructura turística de la Gerencia de Inversión de PROCOMER, y de Pablo Manuel Argaiz, director de M&A del Grupo Babel, quienes compartieron su visión sobre el atractivo del mercado costarricense para canalizar inversiones de calidad, generar alianzas empresariales y desarrollar proyectos con proyección internacional. El debate puso de relieve el papel de Costa Rica como entorno fiable para empresas que buscan expandirse en América Latina con garantías de estabilidad y competitividad.

Con esta gira, que se ha completado con la jornada empresarial en Madrid, se ha buscado fortalecer el posicionamiento internacional de Costa Rica en Europa y generar nuevas oportunidades de inversión alineadas con la estrategia nacional de sofisticación productiva, sostenibilidad y generación de empleo de calidad.