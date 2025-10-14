La Presidenta Ejecutiva del BCIE resalta ante CEAPI el rol del Banco como catalizador de inversión con impacto positivo

MADRID, 14 Oct (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró este en Madrid un encuentro empresarial presidido por Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El evento, moderado por la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, contó con la participación de una importante delegación de empresarios iberoamericanos.

Gisela Sánchez presentó la visión estratégica del BCIE para los próximos años, destacó los principales logros alcanzados en 2025 y reafirmó el papel del Banco como facilitador de proyectos de alto impacto económico, social y ambiental, orientados a generar oportunidades que contribuyen a elevar la calidad de vida de las personas.

Sánchez afirmó: “El BCIE, como motor de la transformación positiva, ofrece soluciones financieras innovadoras que impulsan la integración y el desarrollo sostenible en nuestros países miembros”.

Además, la presidenta del BCIE agregó: “Nuestro objetivo es trabajar junto al sector privado para promover crecimiento económico, empleo y bienestar en la región, consolidando alianzas estratégicas con España y otros socios internacionales”.

Núria Vilanova subrayó la relevancia del BCIE como “un banco multilateral clave para*fortalecer las relaciones económicas entre España e Iberoamérica”. Según la presidenta de CEAPI, “nuestra tarea conjunta es incentivar a los inversores y abrir puertas a nuevos negocios en la región iberoamericana”.

Durante el encuentro, los asistentes intercambiaron ideas sobre las relaciones inversoras entre los países de Iberoamérica. Con este encuentro empresarial, CEAPI reafirma su compromiso de impulsar espacios de encuentro y colaboración que refuercen la competitividad y la confianza en el futuro económico compartido.