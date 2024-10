El presidente de CAF presenta oportunidades para crear empleo y desarrollo en Latinoamérica en un encuentro empresarial

Ciudad de México, 02 de octubre de 2024.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha organizado este miércoles un encuentro empresarial con el presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, en Ciudad de México. El evento también ha contado con la participación de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, el secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), Máx Trejo, y líderes empresariales de la región.

En el encuentro, Díaz-Granados ha invitado a los empresarios a confiar en América Latina y el Caribe. "Necesitamos transición digital, energética y medioambiental. Estas son transiciones que se convierten en motor de desarrollo y crecimiento. Imaginen cuánto empleo se puede crear transformando sectores que hoy no funcionan como deberían", ha destacado.

Además, el presidente ejecutivo de CAF insistió en que "no se debe perder el entusiasmo por una región que, a pesar de sus retos, no pierde la esperanza. Si no trabajamos la educación de la población joven, se los estamos entregando en bandeja de plata a la desinformación".

Por su parte, Núria Vilanova valoró que que "CAF es un ejemplo de la importancia y el impacto del liderazgo, habiendo dado un giro desde que su actual presidente se puso al frente". Asimismo, declaró que "CEAPI es un buen aliado. Nos estamos convirtiendo en un puente en las relaciones entre instituciones y empresas".

Máx Trejo, por su parte, ha expresado su satisfacción por haber "construido una agenda de juventudes en conjunto con los bancos de desarrollo, las agencias de Naciones Unidas, el sector privado y la sociedad civil". "CAF ha contribuido fuertemente a esta agenda con conocimiento, participación y liderazgo", ha añadido.