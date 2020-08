El presidente de México defiende que las empresas tengan un beneficio razonable, pero no excesivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha defendido este lunes que las compañías privadas generen beneficios en su actividad, aunque ha indicado que estos deben ser razonables y no excesivos para no dañar a la economía nacional.

"Se tiene que considerar que las iniciativas privadas, las empresas, tengan que tener utilidad (beneficio), pero tiene que ser una ganancia razonable, no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no dañe, que no afecte la economía familiar, la economía popular, la economía nacional", ha expresado el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador ha hecho estas declaraciones tras conocer que las empresas petroleras han mantenido estables los precios de los combustibles durante 9 meses consecutivos.

"Las gasolinas son fundamentales no solo porque mueven a personas, mercancías, sino porque su precio influye mucho en la inflación", ha explicado el presidente.

La administración azteca ha premiado a aquellas compañías que del 1 de octubre de 2019 al 15 de julio de este año han mantenido los precios promedio bajos.