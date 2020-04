El presidente de Petrobras descarta un despido masivo en la compañía

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de la petrolera brasileña Petrobras, Roberto Castello Branco, ha señalado que la compañía no contempla un despido masivo de trabajadores, aunque no pueda asegurar los empleos de terceros, puesto que no son trabajadores de la propia empresa.

Castello Branco ha asegurado que esta idea ha surgido a raíz de especulaciones, pero que en la empresa nunca se ha considerado. "Estamos practicando todo lo que se recoge en el consejo de buenas prácticas de gestión, preservando la liquidez y reduciendo costes, pero sin recurrir al despido", ha subrayado en declaraciones recogidas por 'G1 Economia'.

Por su parte, el director de relaciones institucionales de Petrobras, Roberto Ardenghy, ha afirmado que la empresa está sopesando analizar a todos los empleados que trabajan en diferentes plataformas para ver si están contagiados por el coronavirus Covid-19.

Tras la propagación de la pandemia en el país, Petrobras anunció una serie de medidas para hacer frente a la crisis. Entre ellas, la reducción en un 30% del sueldo mensual del propio Roberto Castello y de los directivos.

Petrobras reducirá este año sus costes operativos en un total de 2.000 millones de dólares (1.827 millones de euros) y sus costes en recursos humanos en un total de 470 millones de euros (433 millones de euros).

Asimismo, la empresa pospuso el pago del dividendo anunciado para el 19 de febrero, cifrado en un total de 1.700 millones de reales (307 millones de euros), al 15 de diciembre. La propuesta del cambio de fecha se realizará en la junta anual de accionistas, que será el 27 de abril.