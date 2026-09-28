Producir un banano y la revaluación de la moneda cuesta más y pone en riesgo empleos

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MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS)

La agroindustria bananera colombiana llegará a Fruit Attraction, que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de octubre, con una advertencia para compradores y distribuidores europeos: los avances sociales y ambientales logrados en origen necesitan un reparto más equilibrado de los costes, las inversiones y los riesgos a lo largo de toda la cadena.

La Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) y la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) participarán conjuntamente en la feria para trasladar esta conversación a supermercados, importadores, comercializadoras, grandes compradores y el consumidor final. Su planteamiento no se limita a pedir un aumento del precio de la fruta: propone incorporar la viabilidad económica en origen como condición para mantener, en el tiempo, la sostenibilidad ambiental, social y laboral, que exige el mercado europeo.

Clima, productividad y costes presionan al sector

En 2026, más de 1.200 hectáreas de cultivo de banano han resultado afectadas por inundaciones y más de 3.000 por vendavales. Ante estos impactos y otros factores climáticos, AUGURA y ASBAMA estiman que la productividad del sector podría caer cerca de un 20 %.

La menor producción coincide con un entorno financiero más restrictivo. La apreciación del peso frente al dólar reduce los ingresos en moneda local de una actividad esencialmente exportadora, mientras aumentan los costes de insumos y fertilizantes. A ello se suman las inversiones en gestión del agua, infraestructura, sanidad vegetal, adaptación climática, Comunicado de prensa · AUGURA y ASBAMA · Fruit Attraction 2026 certificaciones, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales, además del incremento cercano al 23 % del salario mínimo en Colombia para el año en curso.

Los documentos sectoriales también señalan una posible intensificación del estrés hídrico. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha advertido sobre el fortalecimiento de El Niño y ha elevado al 75 % la probabilidad de que alcance una intensidad no registrada en las últimas décadas. Para un cultivo dependiente del agua, la temperatura y la estabilidad de los ciclos productivos, ese escenario añade incertidumbre a la producción y a sus costes.

Más de 200.000 empleos y 38 años de diálogo social

El impacto va más allá de la rentabilidad de las fincas. Más de 200.000 empleos dependen directamente de la agroindustria bananera colombiana. Durante más de 38 años, productores y trabajadores han construido un modelo de diálogo social y negociación colectiva que ha contribuido a la formalización laboral, la estabilidad y la mejora de las condiciones de vida de miles de familias en las regiones productoras.

“Colombia ha demostrado que es posible producir banano con empleo formal, diálogo social y altos estándares de sostenibilidad. Lo que planteamos a la cadena europea es que ese modelo también debe ser económicamente sostenible. No podemos seguir acumulando costos sin avanzar hacia una mayor corresponsabilidad de todos los actores del mercado”, afirma Emerson Aguirre Medina, presidente ejecutivo de AUGURA.

Europa ante el coste real de la sostenibilidad

España, como sede de Fruit Attraction y punto de encuentro de los principales actores hortofrutícolas, ofrece un espacio para discutir una cuestión que afecta al conjunto del mercado europeo: quién financia el cumplimiento de estándares ambientales y sociales cada vez más exigentes. El sector colombiano defiende el salario digno, el bienestar laboral, la biodiversidad, la protección ambiental y los estándares internacionales; su petición es que esos avances puedan sostenerse económicamente en origen.

La diferenciación del banano colombiano en Europa se apoya precisamente en ese modelo: empleo formal, diálogo social, trazabilidad, protección ambiental y capacidad de adaptación. AUGURA y ASBAMA plantean que supermercados, importadores, comercializadoras y productores compartan de manera equilibrada los costes y riesgos necesarios para preservarlo, sin trasladar toda la presión a un único eslabón.

“Lo que está en juego no es simplemente cuánto cuesta producir una caja de banano. Lo que está en juego es qué tipo de cadena queremos construir para los próximos años y qué tan comprometida está Europa con preservar un modelo que genera empleo formal, protege el medio ambiente y sostiene comunidades enteras en nuestros territorios. Colombia ha demostrado que quiere seguir siendo un proveedor confiable de banano sostenible para Europa; ahora necesitamos que esa relación evolucione hacia un modelo en el que el valor de lo que producimos también refleje el esfuerzo, la inversión y los riesgos que asumimos para hacerlo posible. Un banano sostenible no puede ser sostenible Comunicado de prensa · AUGURA y ASBAMA · Fruit Attraction 2026 solo en la finca: tiene que serlo a lo largo de toda la cadena”, concluye José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de ASBAMA.