Productores colombianos alertan en Fruit Attraction sobre los costos invisibles del banano

Archivo - FILED - 09 March 2026, Saxony, Leipzig: FILE PHOTO - A receipt lies on a shopping basket filled with bananas and other groceries. A receipt lies on a full shopping basket. Photo: Hendrik Schmidt/dpa - Hendrik Schmidt/dpa - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS)

La Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA y la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira ASBAMA llevarán a Fruit Attraction, desde este martes 6 y hasta el 8 de octubre en IFEMA MADRID, la campaña El precio que no se ve. La iniciativa busca situar en la conversación con supermercados, importadores, comercializadores y compradores europeos los costos económicos, laborales y ambientales que hacen posible producir banano en Colombia, pero que no siempre se reflejan en el valor reconocido en la cadena.

El precio de góndola no cuenta toda la historia

El lema de la campaña —No puede ser que en 20 años el único precio que no suba sea el del banano— expresa la posición del sector y no se plantea como una serie estadística independiente. Su punto de partida es la brecha entre el precio visible para el consumidor y los costos que permanecen detrás de cada caja: empleo formal, negociación colectiva, certificaciones, auditorías, trazabilidad, sanidad vegetal, insumos y fertilizantes, infraestructura hídrica y adaptación a eventos climáticos.

Para ambas asociaciones, el debate no consiste únicamente en pedir un aumento del precio de la fruta. La propuesta es avanzar hacia una responsabilidad compartida entre todos los eslabones, de forma que las exigencias sociales y ambientales del mercado europeo tengan una base económica sostenible en los territorios productores.

Más exigencias, más costos y mayor exposición al clima

En 2026, más de 1.200 hectáreas de banano han resultado afectadas por inundaciones y más de 3.000 por vendavales. AUGURA y ASBAMA estiman que, ante estos impactos y otros factores climáticos, la productividad podría caer cerca de un 20%. A ello se suman el

Comunicado de prensa · AUGURA y ASBAMA · Fruit Attraction 2026

encarecimiento de insumos y fertilizantes, las inversiones en agua, infraestructura, sanidad vegetal y adaptación climática, y la apreciación del peso frente al dólar, que reduce los ingresos en moneda local de una actividad esencialmente exportadora.

El cumplimiento de certificaciones, auditorías, trazabilidad y estándares internacionales también supone inversiones recurrentes. El sector no propone rebajar esas exigencias; plantea armonizar criterios, evitar duplicidades y procurar que los recursos destinados al cumplimiento generen transformaciones verificables en las fincas y comunidades.

Empleo formal y diálogo social también forman parte del costo

Más de 200.000 empleos dependen directamente de la agroindustria bananera colombiana. Durante más de 38 años, productores y trabajadores han construido un modelo de diálogo social y negociación colectiva. En Urabá, el 92% de la mano de obra está sindicalizada bajo acuerdos colectivos y el salario de un trabajador bananero equivale, en promedio, a 1,8 veces el salario mínimo legal, según información del sector difundida por AUGURA.

“Colombia ha demostrado que es posible producir banano con empleo formal, diálogo social y altos estándares de sostenibilidad. Lo que planteamos a la cadena europea es que ese modelo también debe ser económicamente sostenible. No podemos seguir acumulando costos sin avanzar hacia una mayor corresponsabilidad de todos los actores del mercado”. Emerson Aguirre Medina, presidente ejecutivo de AUGURA

Una conversación relevante para España y Europa

España es el punto de encuentro de esta conversación durante Fruit Attraction y Europa es uno de los principales mercados del banano colombiano. Las decisiones de compra, los requisitos de acceso y los estándares de sostenibilidad definidos en el continente inciden directamente en la capacidad de los productores para mantener empleo formal, invertir en adaptación climática y responder a las obligaciones de trazabilidad y debida diligencia.

AUGURA y ASBAMA plantean que la continuidad de una oferta responsable exige mirar la cadena completa: la sostenibilidad ecológica y social en origen necesita viabilidad económica, previsibilidad comercial y un reparto más equilibrado de costos, inversiones y riesgos.

“Lo que está en juego no es simplemente cuánto cuesta producir una caja de banano. Lo que está en juego es qué tipo de cadena queremos construir para los próximos años y qué tan comprometida está Europa con preservar un modelo que genera empleo formal, protege el medio ambiente y sostiene comunidades enteras en nuestros territorios. Colombia ha demostrado que quiere seguir siendo un proveedor confiable de banano sostenible para Europa; ahora necesitamos que esa relación evolucione hacia un modelo en el que el valor de lo que producimos también refleje el esfuerzo, la inversión y los riesgos que asumimos para hacerlo posible. Un banano sostenible no puede ser sostenible

Comunicado de prensa · AUGURA y ASBAMA · Fruit Attraction 2026

solo en la finca: tiene que serlo a lo largo de toda la cadena”. José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de ASBAMA

Presencia en Fruit Attraction y entrevistas

Desde el 6 y hasta al 8 de octubre de 2026, los presidentes de AUGURA y ASBAMA, Emerson Aguirre Medina y José Francisco Zúñiga Cotes estarán disponibles para entrevistas presenciales sobre costos de producción, empleo formal, negociación colectiva, certificaciones y trazabilidad, adaptación climática, productividad y corresponsabilidad en la cadena europea.

Los medios interesados pueden solicitar una entrevista o información adicional a través del contacto de prensa incluido al final de este comunicado.