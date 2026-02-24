PROMPERÚ impulsa novedosas acciones de promoción en Australia destacando el origen milenario del surf - Cedida

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Entre el 16 y 19 de febrero, PROMPERÚ participó como patrocinador principal y por primera vez en el World Surfing Conservation Conference (WSCC), evento enfocado en la gestión del surf como motor de desarrollo. Como parte de este encuentro, se ejecutaron activaciones innovadoras en la ciudad de Gold Coast con el fin de posicionar el destino Perú en el mercado australiano.

En un despliegue de historia viva, se construyó un caballito de totora ante la mirada de los participantes del World Surfing Conservation Conference. Esta demostración representó una manifestación de nuestro legado milenario de las culturas Mochica y Chimú, además de una invitación a descubrir la oferta turística de las costas del norte peruano.

La escena más representativa del evento se vivió en la playa de Gold Coast, cuando el caballito de totora surcó las olas junto a surfistas locales, creando una imagen única que fusionó la tradición milenaria con este deporte. Este espectáculo fue cubierto por la televisión australiana e influencers que disfrutaron de esta velada, amplificando el impacto visual de nuestra herencia ante millones de espectadores.

PROMPERÚ, entidad adscrita al Mincetur, ha iniciado una estrategia de promoción para el mercado australiano de nuevos destinos enfocada en las playas del norte peruano, cuya oferta turística de aventura, naturaleza y bienestar invita al viajero a experimentar desde las mejores olas para surfear hasta el avistamiento de ballenas. Además, esta propuesta se complementa con la Ruta Moche, permitiendo que la visita a la costa norte peruana se convierta en un viaje cultural.

Estas acciones forman parte de la estrategia de promoción internacional de PROMPERÚ que busca fortalecer el posicionamiento del país en un mercado prioritario como Australia.

PROMOCIÓN DEL TURISMO EN AUSTRALIA

Australia representa un mercado estratégico para la promoción turística del Perú. Los viajeros australianos muestran un creciente interés por descubrir nuestro país, atraídos por sus paisajes ideales para la aventura, su riqueza cultural y su gastronomía. Asimismo, este turista es uno de los que más invierte en el país y que su tiempo promedio de estadía es de 15 días.

En 2025, Perú recibió 34 721 turistas australianos, lo que representa un crecimiento de 27 % en relación a 2024.