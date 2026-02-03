Radiografía del inversor español: Desde cómo ha sido la actividad en 2025 a las previsiones para 2026

Revolut - Cedida

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El banco digital Revolut ha presentado hoy su informe sobre el comportamiento del inversor en España durante 2025. Los datos muestran un claro repunte en la participación, con una tendencia consolidada hacia la inversión automatizada y el uso de herramientas financieras sofisticadas. De cara a 2026, los usuarios españoles apuestan por una estrategia basada en la disciplina, la formación continua y la planificación a largo plazo.

¿CÓMO HAN INVERTIDO LOS ESPAÑOLES EN 2025?

Según los datos de Revolut, el número de inversores en España aumentó casi un 9% durante 2025. Si observamos los datos sociodemográficos, el perfil medio del inversor español en la plataforma se mantiene alineado con la media europea, situándose en los 34 años de edad y con un valor de cartera promedio de casi 4.400 €.

Las carteras de inversión de los usuarios españoles en Revolut mostraron una clara apuesta por la diversificación, con una marcada inclinación hacia los mercados globales. Según los últimos datos de la plataforma, el 62% de los activos se concentra actualmente en fondos monetarios a través de sus 'Cuentas Flexibles'. El resto del capital muestra una clara apertura internacional, con un 18% destinado a acciones estadounidenses y un 13% a ETFs.

La tecnología sigue siendo el motor indiscutible del mercado de acciones. NVIDIA se ha consolidado como el valor estadounidense más negociado entre los clientes españoles, impulsado por el auge imparable de la inteligencia artificial. En el parqué europeo, el protagonismo se desplaza hacia el sector de la defensa, con Rheinmetall a la cabeza en volumen de operaciones. Para quienes buscan estabilidad, la diversificación de bajo coste sigue ganando terreno: los ETFs Vanguard S&P 500 (en sus versiones UCITS y Dist) se posicionan como los favoritos para obtener exposición al mercado norteamericano de forma eficiente.

UNA INVERSIÓN MÁS AUTOMÁTICA Y CON MAYOR FRECUENCIA

Asimismo, 2025 ha marcado un punto de inflexión hacia una inversión más sencilla y automatizada. El pasado mes de enero, Revolut lanzó los planes de inversión en ETF sin comisiones, permitiendo a los clientes configurar aportaciones automáticas y de forma frecuente (por ejemplo, semanales) desde tan solo 1 € en más de 300 ETF cotizados en la UE. Además, estas operaciones están exentas de comisiones y no computan para el límite mensual de su plan de suscripción.

En España, la inversión recurrente media ya alcanza los 61 € mensuales. En cuanto a las preferencias, el Vanguard S&P 500 ETF se corona como el producto estrella, concentrando por sí solo el 40% de todas las operaciones con ETFs en 2025. A gran distancia, pero consolidándose como opción preferida para la diversificación global, se sitúa el iShares Core MSCI World con un 5% del volumen total.

Paralelamente, el interés por las soluciones totalmente automatizadas experimentó un sólido crecimiento. El número de usuarios de Robo-Advisor que optaron por la inversión automatizada se duplicó con creces durante el año, lo que subraya la creciente demanda de una gestión de carteras a largo plazo simplificada y sin complicaciones (hands-off).

PERSISTE LA BRECHA DE GÉNERO EN LA INVERSIÓN

Asimismo, en 2025 ha continuado la brecha que persiste en el mundo de la inversión entre hombres y mujeres. El año pasado, el volumen total invertido por hombres en España fue casi 3 veces superior al de las mujeres. El patrimonio medio de la cartera se situó en 4.600 € para ellos, mientras que para ellas ha sido de 3.700 €. Por otro lado, el número de mujeres inversoras creció cerca de un 7%, frente al incremento del 10% registrado entre el público masculino.

QUÉ HA FRENADO A LOS ESPAÑOLES EN 2025 Y CÓMO SERÁ 2026

Un reciente estudio realizado por la consultora Dynata para Revolut ha analizado los principales frenos a la hora de invertir en nuestro país. De dicha investigación se desprende que para los españoles el miedo a perder capital es el principal obstáculo para el 30% de los usuarios, seguido de la falta de liquidez (22%). Asimismo, el desconocimiento sobre cómo empezar (21%) completa el podio de las preocupaciones.

A medida que nos adentramos en 2026, la relación de los españoles con su dinero se vuelve más consciente, pero también más compleja. Aunque la incertidumbre acecha a un quinto de la población, surge un perfil más resiliente: ese 28% que ya gestiona su capital de forma activa. Para mejorar su situación, los encuestados coinciden en que la clave reside en la autodisciplina personal para evitar gastos superfluos. Sin embargo, queda una asignatura pendiente, ya que un 30% afirma su necesidad de una mayor formación en el mundo de las finanzas.

“El ecosistema de inversión en España está madurando claramente: vemos a más personas invirtiendo desde edades más tempranas, adoptando nuevos hábitos y utilizando soluciones automatizadas para generar patrimonio a largo plazo. No obstante, nuestros datos indican que la confianza y la educación financiera serán críticas en 2026. Por ello, ayudar a los clientes a superar el miedo, fomentar la disciplina y facilitar el acceso a las herramientas adecuadas seguirá siendo nuestra prioridad absoluta”, afirma Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) en Revolut.

Revolut ofrece una amplia gama de opciones de inversión directamente en la app, que incluye acciones de EE. UU. y del EEE, ETFs, fondos del mercado monetario, bonos y Robo-Advisor. La plataforma está diseñada para todo tipo de clientes: desde principiantes, que pueden configurar planes de inversión en ETFs automáticos y sin comisiones o utilizar el Robo-Advisor para crear y gestionar una cartera adaptada a su perfil; hasta inversores activos, que pueden acceder a funciones avanzadas mediante una suscripción a Trading Pro. Además, todos los clientes tienen a su disposición una plataforma de inversión en versión web a través de https://invest.revolut.com/