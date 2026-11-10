Rastillo 305 celebra su VII edición en Miami con Taburete como cabeza de cartel

Archivo - Cartel de la gira 'El Perro que Fuma Tour 2026', del grupo madrileño Taburete - SKYFEST BENIDORM - Archivo

MIAMI, 10 Nov. (EUROPA PRESS)

International Studies Foundation (ISF), fundación sin ánimo de lucro dedicada a fomentar oportunidades educativas y el desarrollo personal de estudiantes desfavorecidos alrededor del mundo, anuncia la séptima edición de su festival benéfico Rastrillo 305. El evento se celebrará el sábado 14 de noviembre de 2026, en el Historic Virginia Key Beach Park (4020 Virginia Beach Drive, Miami, FL 33149).

Durante casi dos décadas, ISF ha estado a la vanguardia de la filantropía, construyendo una sociedad más inclusiva y educada mientras fortalece los lazos culturales entre Estados Unidos y España. Fiel a su lema, “un evento de la comunidad, para la comunidad”, el Rastrillo 305 vuelve a reunir música en directo, gastronomía y un bazar de marcas locales e internacionales en un festival abierto a personas de todas las edades y nacionalidades. La organización corre a cargo, un año más, de Marina Martin Events y de los presentadores Rocío Sañudo-Limón y Beni Pla.

El cartel de esta edición lo encabeza Taburete. La banda madrileña liderada por Willy Bárcenas y Antón Carreño, una de las formaciones más queridas del pop español de la última década, llega a Miami con “El perro que fuma”, su sexto álbum de estudio, con el que ha regresado a los escenarios tras el primer parón de su trayectoria. Junto a ellos, Picocó’s Band hará viajar al público en el tiempo con los grandes éxitos del pop español de los 80 y 90, mientras que Sol Nómada, talento local emergente que viene pisando fuerte, completará una noche pensada para disfrutar y colaborar con una gran causa.

El festival llega a su séptima cita tras una edición 2025 que elevó su proyección internacional. El año pasado, en Key Biscayne, el Rastrillo 305 contó con Victoria Federica de Marichalar y Borbón como madrina y con las actuaciones de Guitarricadelafuente y Arde Bogotá, dos de los nombres más destacados de la música española actual, que convirtieron la jornada en una gran celebración de la cultura española al otro lado del Atlántico.

Todo lo recaudado se destinará a los programas educativos y deportivos de ISF para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre ellos el programa del Camino de Santiago y el programa de fútbol con valores que la fundación desarrolla junto a la Fundación Real Madrid. Como novedad, este año parte de la recaudación por entradas irá a We Love Foundation para ayudar a los niños afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado mes de junio, de magnitud 7,5 y 7,2, que golpearon zonas donde, según UNICEF, viven 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes.

Para la Dra. María Díaz de la Cebosa, Presidenta de International Studies Foundation, “el Rastrillo 305 sigue siendo ese puente que une culturas y pueblos a través de la música. Este año, en nuestra séptima edición, queremos que ese puente llegue también a Venezuela, porque la solidaridad no entiende de fronteras y la comunidad de Miami siempre responde cuando se la necesita”. Un año más, Marina Martin Events es una pieza indispensable del engranaje de este festival”. Hasta la fecha, ISF ha apoyado a más de 10.000 estudiantes y a sus familias, de múltiples nacionalidades, en todo el mundo.

El Rastrillo 305 cuenta con el respaldo de CIS University (The College for International Studies) como patrocinador principal; Air Europa, que celebra su 40 aniversario, como aerolínea oficial; Abanca y Miura Capital. Como colaboradores institucionales participan la Spain-US Chamber of Commerce, el Queen Sofía Spanish Institute y el Centro Cultural Español de Miami (CCEMiami).

Las entradas para el Rastrillo 305 son limitadas y ya están disponibles en www.rastrillo305.org. Cada compra representa una donación directa a los proyectos de ISF y, este año, también a los niños de Venezuela. Una noche para disfrutar de la mejor música española en Miami mientras se apoya una causa que lo merece.