España invirtió un 217% más en República Dominicana en 5 años con el foco en energía y conectividad

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inversión extranjera directa (IED) de España en República Dominicana pasó de 354,5 millones de dólares (299 millones de euros) en 2019 a 1.126 millones de dólares (954 millones de euros) en 2024, lo que supone un crecimiento que supera el 217% en cinco años, según los últimos datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

En concreto, la inversión de España se ha destinado principalmente a tres ejes: el turismo, las energías renovables -un sector con crecimiento exponencial en la última década- y la conectividad, impulsada por empresas españolas.

A estos sectores se sumaron otros complementarios donde el capital español también tiene presencia, como el comercio, las zonas francas y la industria.

Respecto al ámbito de las energías renovables, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, apuntó que la captación de IED superó los 1.000 millones de dólares (847 millones de euros) en 2025, donde España y el mercado europeo han tenido "una buena participación" en esos flujos hacia el sector energético dominicano.

En relación a la conectividad, Riveiro subrayó que República Dominicana es "uno de los países mejor conectados con Europa gracias a la presencia de compañías españolas".

La directora ejecutiva de ProDominicana destacó que el país caribeño es el "hub de las Américas" al tener acceso a más de 1.200 millones de consumidores a través de sus acuerdos comerciales.