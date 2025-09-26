La región brasileña de Paraná presenta en Madrid su potencial de inversión

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS)

Empresarios, directivos y representantes de la Administración Pública han mantenido un encuentro de trabajo con Carlos Massa Ratinho Júnior, gobernador del estado de Paraná, en el que han podido conocer con detalle las líneas de inversión y negocio que ofrece esta región brasileña.

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE), con la colaboración de la Casa do Brasil, la Fundación Consejo España-Brasil (FCEB) y la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil, y con la colaboración institucional de la Embajada de Brasil en España, se ha desarrollado este encuentro como una oportunidad para acercar nuestro país a la región brasileña de Paraná, líder en la producción alimentaria y calidad educativa, y la tercera con mejor entorno para las inversiones de Brasil con un total de 132,6 millones de dólares en 2024.

El encuentro, celebrado en la tarde de ayer jueves, 25 de septiembre, fue inaugurado por Cassio Romano, director de Casa Do Brasil, y Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE, quien destacó la relevancia de la colaboración público-privada para impulsar el crecimiento del tejido empresarial, “el mejor ejemplo se está dando en Paraná, con la creación de 1.200 empresas este año”, aseguró la presidenta de la CCBE quien también destacó la relevancia de Brasil en la agenda internacional con la celebración de la COP30 el próximo mes de noviembre.

Durante su intervención, Antonio Montes, vicepresidente de la FCEB, puso énfasis en la importancia de establecer canales de comunicación entre ambas sociedades. “Pese a compartir raíces culturales y lazos económicos y sociales es necesario consolidar, crecer y diversificar las relaciones en beneficio de ambos países. Tender puentes entre ambas sociedades”.

Mientras que André Lima de Angelo, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil, quiso destacar cómo encuentros como éste “estrechan la colaboración” entre países y hacen posible que “empresas que aún no están en Brasil puedan conocer su fortaleza y seguridad jurídica”.

Para concluir, el Embajador de Brasil en España, Luiz Alberto Figueiredo Machado, destacó la trascendencia del momento actual para ambas naciones que se verán reforzadas con la entrada en vigor del acuerdo Mercosur. “Un momento clave que va a impulsar el flujo de comercio, bienes, servicios e inversiones. Será una oportunidad para todos”, aseveró el embajador.

Estado de Paraná

El gobernador del Estado de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, puso de manifiesto la relevancia de Paraná en el crecimiento de Brasil. Una región de 12 millones de habitantes que ha registrado un crecimiento del 6% en los dos últimos años según el Banco Central Brasileño. En este contexto, destacó el “momento tan especial que está viviendo la provincia” y la gran oportunidad de inversión que ofrece. Además, puso el foco en la estabilidad financiera y la seguridad que impera en la región y que han convertido a Paraná en “el estado que más delitos resuelve en Brasil, con el 78% de los casos”.

Ratinho Júnior y varios miembros de su equipo de Gobierno explicaron cómo en el primer semestre de este año, Paraná ha registrado un crecimiento total de su PIB del 5% con 38.900 millones de dólares, superando a países como Dinamarca (4%), Polonia (3,7%) o España (2.6%).

Así mismo, detallaron cómo, desde 2019, esta región ha atraído 330.000 millones de reales en inversiones privadas, mientras que la inversión pública comprometida en 2025 es de 1.220 millones de dólares. “Todo ello ha hecho posible que lidere un grupo de siete estados que tienen más reservas en efectivo que deudas”, afirmaron.

También presentaron FundoPR, un fondo de inversión gestionado por el estado para apoyar proyectos industriales y de infraestructuras a largo plazo en Paraná, una región que cuenta con 37 aeródromos públicos, dos puertos con capacidad para mover 1,5 millones de contenedores, el gaseoducto más grande de América Latina, la electrovía más grande de Brasil, con 730km de extensión, y notables sistemas de conexión terrestre tanto por autopista como por ferrocarril.

Además, afirmaron que el 90,33% de su producción energética procede de fuentes sostenibles, por lo que se trata del segundo mayor generador de energía limpia y renovable del mundo, con de energía capacidad instalada de 14Gw, y cuenta con innovadores proyectos de biogás, hidrógeno verde y combustible de aviación sostenible (SAF).

La jornada concluyó con una ronda de preguntas por parte de los empresarios y directivos asistentes quienes, además de presentar diferentes proyectos que se están realizando en Paraná, se interesaron por las políticas de Ratinho Junior en alimentación avícola, infraestructuras terrestres, automoción, energías renovables, incentivos fiscales y turismo.