Renfe cifra en un 11,6% el seguimiento de la huelga en el turno de mañana

Piquete informativo de CCOO durante la primera jornada de la huelga ferroviaria, en la estación de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). La huelga de tres días convocada por todos los sindicatos ferrovi - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los sindicatos ferroviarios han llegado a un principio de acuerdo para desconvocar la huelga que ha comenzado este lunes y que iba a alargarse hasta el miércoles.

Fuentes de las dos partes explican a Europa Press que se trata de un principio de acuerdo y que, en torno a las 16.00 horas de este lunes, todavía no se ha firmado la desconvocatoria de la huelga, algo de lo que informarán a lo largo de la tarde.

Desde el Departamento encabezado por el ministro Óscar Puente aseguran que suscriben "por completo" las declaraciones de los representantes de los trabajadores para validar acuerdo. Los propios sindicatos lo han calificado de "histórico" y han explicitado que incluye mejoras en inversión, mantenimiento y personal.

"Desde el Ministerio de Transportes reconocemos la voluntad de diálogo que han mantenido especialmente los sindicatos durante la negociación y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso en beneficio siempre de nuestro sistema ferroviario", añaden.

No todos los sindicatos se han sumado a la desconvocatoria todavía, por lo que las negociaciones seguirán abiertas durante esta tarde. Además de Semaf (maquinistas), CCOO y UGT, que suman entre los tres más del 80% de representatividad del sector, otros sindicatos como CGT, SF-Intersindical y Alferro también convocaron huelga.

Por la mañana, Renfe cifraba en un 11,6% el porcentaje de la plantilla que estaba secundando la huelga en toda su operativa, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres.

El seguimiento acumulado entre el turno de noche y de mañana ascendía al 11,2%. Ni Iryo ni Ouigo han informado de la incidencia de la huelga en sus servicios.

Los paros estaban provocando cancelaciones y retrasos. En concreto, en lo que respecta a los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), se han cumplido el 80% de los servicios mínimos en el conjunto del territorio. En concreto, se han suprimido durante la mañana siete servicios, tres en el corredor Nordeste, dos en el corredor Sur y dos en el corredor Norte. Renfe está reubicando en otros trenes a las personas viajeras afectadas por estas cancelaciones.

En la alta velocidad, la lista de servicios mínimos del 73% excluía a 272 trenes de Renfe a lo largo de los tres días de huelga, por lo que esos servicios no están garantizados.

En cuanto a los servicios públicos (Cercanías, Media Distancia, Ancho Métrico y Avant), las mayores afectaciones se han registrado en los núcleos de Cercanías, en concreto en Rodalies de Catalunya (con un 42% de cumplimiento de servicios mínimos) y Cercanías Madrid (41,1%). En Andalucía (con un 52,7% de cumplimiento del servicio) diversas supresiones de circulaciones se han sumado a las dificultades de prestación en el servicio debido a las condiciones meteorológicas. En este apartado, en el conjunto del territorio nacional se han cumplido el 62,6% de los servicios mínimos.

En la media distancia, 683 servicios no están garantizados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías se han fijado en el 50% en hora valle y en el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en mercancías, solo el 21%.