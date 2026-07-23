Repsol dispara sus ganancias a 2.201 millones a junio y acelera la retribución a los accionistas

Archivo - El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, interviene durante la Junta General de Accionistas de Repsol, en el Palacio Municipal de Congresos de Campo de las Naciones, a 6 de mayo de 2022, en Madrid (España). Repsol celebra su Junta General - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 265% con respecto a los 603 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 823 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto en lo que va de 2026 marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos por el conflicto en Oriente Próximo, informó la compañía.

El resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 2.711 millones de euros a junio, más que duplicando así los 1.155 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

El grupo energético dirigido por Josu Jon Imaz señaló que estas cifras se dan "en un contexto de gran volatilidad en los mercados energéticos, especialmente desde el inicio del conflicto en Irán, que ha incrementado las fluctuaciones de precios y restringido la oferta".

Así, estos resultados se dan en un escenario de una cotización del crudo al alza por las tensiones provocadas por el conflicto en Oriente Próximo, con un promedio de 92,3 dólares por barril del grupo para el Brent en este primer semestre, frente a los 71,9 dólares de hace un año, y unos márgenes de refino de 12,4 dólares por barril entre enero y junio, frente a los 5,6 dólares por barril del mismo periodo de 2025.

2.400 MILLONES A AUMENTAR EXISTENCIAS DE CRUDO Y PRODUCTOS REFINADOS.

Además, Repsol, sin activos en Oriente Medio, indicó que ha concentrado sus esfuerzos en asegurar la continuidad del abastecimiento energético y ha destinado 2.400 millones en el semestre para aumentar sus existencias de crudo y productos refinados.

Por su parte, el flujo de caja de las operaciones (FCO) se situó en los 1.935 millones de euros y en 3.285 millones de euros excluyendo la variación del fondo de maniobra, 373 millones de euros por encima del mismo periodo de 2025.

Esta sólida generación de caja fue superior a las inversiones netas, intereses, minoritarios y a la adquisición de acciones propias bajo el programa de recompra de acciones del grupo por importe de 350 millones de euros lanzado el pasado mes de marzo.

De esta manera, durante la primera mitad de 2026 el flujo de caja de las operaciones se situó en 5.711 millones de euros excluyendo la variación del fondo de maniobra.

Mientras, la deuda neta del grupo, al final del segundo trimestre se situó en 3.667 millones de euros, 1.133 millones de euros inferior a la del cierre del primer trimestre de 2026, debido principalmente a una sólida generación de caja y a la desconsolidación de deuda procedente del acuerdo para desinvertir un portafolio de activos de energías renovables en España.

Así, la deuda neta excluyendo arrendamientos se situó en 935 millones de euros en el segundo trimestre. El ratio de apalancamiento se situó en 11,3%, frente al 14,3% al final del primer trimestre de este año. El ratio de apalancamiento excluyendo arrendamientos se situó en 3,1%.

El consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, destacó que Repsol obtuvo "unos sólidos resultados" en este segundo trimestre, "combinando un excelente desempeño financiero junto con una continuada ejecución estratégica".

"Entre los principales hitos destacan el inicio de la producción de crudo en Pikka, la puesta en marcha de la producción de combustibles renovables en Puertollano y nuevos avances en nuestra estrategia de rotación de activos renovables. Junto con una sólida generación de caja y la fortaleza de nuestro balance, estos logros nos permiten seguir invirtiendo con disciplina mientras continuamos mejorando la remuneración al accionista", dijo.

NUEVOS PROGRAMAS DE RECOMPRA.

A este respecto, la compañía ha decidido volver a acelerar en su estrategia de retribución a sus accionistas y ha aprobado un segundo programa de recompra de acciones propias, que complementan el pago del dividendo en efectivo, por importe de hasta 500 millones de euros, que se suma al ya finalizado de 350 millones de euros. Además, prevé anunciar una tercera recompra de acciones en octubre.

Estos dos programas supondrían llevar a cabo recompras de títulos por importe de hasta 850 millones de euros para reducir capital en 2026. Además, con la tercera recompra de acciones prevista en octubre alcanzaría el rango comprometido de distribución a los accionistas del 30% al 40% del flujo de caja de las operaciones.