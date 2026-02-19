Repsol eleva un 8% sus ganancias en 2025, hasta 1.899 millones, y dispara retribución a sus accionistas

Archivo - El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, interviene durante la Junta General de Accionistas de Repsol, en el Palacio Municipal de Congresos de Campo de las Naciones, a 6 de mayo de 2022, en Madrid (España). Repsol celebra su Junta General - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 8,1% con respecto a los 1.756 millones de euros del ejercicio anterior, impactado por un escenario marcado por la volatilidad, con menores precios del crudo y del gas y unos márgenes moderados en el refino, informó la compañía, que, además, prometió una retribución total a sus accionista en 2026, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros.

El resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 2.568 millones de euros a cierre del año, un 15,1% inferior a los 3.025 millones de euros de 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de la petrolera, que publica estos resultados con nuevo modelo de reporting por segmentos de negocio, se situó en los 5.312 millones de euros en 2025, con un descenso del 12,2%.

La compañía destacó que los resultados de 2025 se vieron influidos "por un contexto retador", debido a la incertidumbre geopolítica y económica, la volatilidad en los mercados energéticos -provocando una caída del 14,5% en el precio del barril de Brent, hasta 69 dólares de media- y el impacto del apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

Al cierre de 2025, la liquidez del grupo ascendió a 10.271 millones de euros -incluyendo líneas de crédito comprometidas no dispuestas-, lo que representa 5,37 veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo, en comparación con la cifra de 3,47 veces del tercer trimestre de 2025.

En septiembre, Repsol E&P accedió a los mercados de capitales de Estados Unidos con la emisión de una oferta de bonos de 2.500 millones dólares, la mayor en dólares estadounidenses en la historia de la compañía.

La deuda neta del grupo, bajo el modelo previo de reporting, al final del cuarto trimestre se situó en 5.877 millones de euros -4.487 millones de euros con el nuevo modelo-, 1.013 millones de euros inferior a la del final del tercer trimestre de 2025.

El ratio de apalancamiento de la energética se situó en el 17,5% -14% bajo el nuevo modelo de reporting-, frente al 20,5% al final del tercer trimestre de 2025. El ratio de apalancamiento excluyendo arrendamientos se situó en 7,9% -5,5% con el nuevo modelo de reporting-. Ambos fueron afectados positivamente por la emisión de un bono híbrido en noviembre de 750 millones de euros a 6,25 años.

ESCENARIO PARA 2026.

Para 2026, Repsol, que el próximo 10 de marzo presentará la actualización de su estrategia hasta 2028, prevé un escenario con un Brent entre 60-65 dólares por barril, un Henry Hub entre 3,5-4,0 dólares/Mbtu, con un indicador del margen de refino entre 6,5-7,5 dólares por barril y una producción entre 560.000-570.000 de barriles equivalentes de petrólero diarios.

En lo que respecta a la retribución al accionista, uno de los prioridades en la estrategia del grupo, Repsol distribuyó 0,975 euros brutos por acción, lo que supone un incremento del 8,3% respecto a la del 2024.

Asimismo, a lo largo del ejercicio, la compañía amortizó igualmente 52 millones de acciones adquiridas por un importe aproximado de 700 millones de euros, alcanzando 1.105 millones de acciones de capital social.

En total, la retribución al accionista en 2025 se situó en el entorno de 1.800 millones de euros, con unos 1.100 millones de euros en dividendo en efectivo y 700 millones de euros en recompras de acciones para reducir capital. Así, entre 2024 y 2025, Repsol ha distribuido cerca de 3.800 millones de euros, en el rango alto del compromiso adquirido para el periodo 2024-2027.

DIVIDENDO DE 1,051 EUROS EN EFECTIVO.

Además, para 2026, la energética prevé acelerar en esta estrategia y aumentar ese compromiso con sus accionistas, destinando cerca de 1.900 millones de euros, con el objetivo de distribuir 1,051 euros brutos por acción de dividendo en efectivo en 2026, un 7,8% más que en 2025, incluyendo los 0,5 euros abonados el pasado mes de enero.

Adicionalmente, el consejo de administración ha aprobado un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de reducir capital social.