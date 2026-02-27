(AMP) Dominion gana 10,2 millones en 2025, un 60,7% menos y reduce su deuda un 25%

Mikel Barandiaran, Patricia Berjón y Roberto Tobillas, de Dominion - EUROPA PRESS EUSKADI

Planteará en su Junta de Accionistas del 7 de mayo repartir 8 millones como dividendo durante 2026 y trabajará en su nuevo plan Estrátégico

27 Feb.

Dominion cerró 2025 con un beneficio neto atribuido de 10,2 millones, un 60,7% menos que los 26 millones obtenidos en 2024, tras "un ajuste extraordinario", por importe de 18,5 millones de euros, por el impacto de la depreciación del dólar que afectó a la venta de infraestructuras renovables en República Dominicana en julio de 2025, por las que ingresó 70,3 millones. La compañía ha reducido la deuda financiera neta un 25,3% respecto a 2024, hasta los 136,6 millones de euros.

Así lo ha trasladado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su informe de resultados y, en una comparecencia posterior ante los medios en Bilbao, el CEO de la compañía vasca de servicios y proyectos sostenibles integrales, Mikel Barandiaran, acompañado del director general, Roberto Tobillas y la directora de Desarrollo Corporativo y Relación con Inversores, Patricia Berjón, donde han precisado que, excluyendo este efecto no recurrente, el resultado neto habría ascendido a 28,7 millones de euros, un 10% más.

Barandiaran ha explicado que Dominion iniciará este año la elaboración de su próximo plan estratégico tras "consolidar en 2025 su transformación y reposicionamiento estratégico y avanzar en la simplificación operativa y la desinversión de activos non-core e infraestructuras previstas en el Plan 2023-26".

En palabras de Barandiaran, "la compañía mantiene el crecimiento orgánico y refuerza su perfil recurrente, a pesar de la volatilidad de las divisas, el entorno geopolítico y una ralentización temporal en la ejecución de proyectos".

Así, la cifra de negocio consolidada de Dominion se sitúa en 1.045 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento orgánico del 4% a moneda constante frente a 2024. Este crecimiento, han explicado, compensa parcialmente el impacto negativo de las desinversiones (-11%) y del tipo de cambio (-2%).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Dominion alcanzó los 143,3 millones de euros, "el mayor de su historia" ha subrayado Barandiaran, con un avance del 0,1% respecto al de 2024.

En línea con su política de generación recurrente de caja, Dominion propondrá a la junta general de accionistas, cuya celebración está prevista el 7 de mayo, una retribución total de 8 millones de euros de dividendo correspondiente al ejercicio 2025, el 78,43% de los beneficios obtenidos.

Tal y como ha resumido Mikel Barandiaran, "la positiva evolución del apalancamiento y la mejora del perfil recurrente permiten proponer una remuneración mayor a la que resultaría de aplicar la política de reparto de un tercio del beneficio y retribuir así al accionista de forma alineada con la creación de valor recurrente", ha explicado la compañía.

DEUDA FINANCIERA

Respecto a esa positiva evolución del apalancamiento, Barandiaran ha destacado que la firma ha reducido la deuda financiera neta un 25,3% respecto al ejercicio 2024, hasta los 136,6 millones de euros (0,9x Ebitda), con una reducción del 34% respecto al primer semestre de 2025 y que permite contar con una deuda "más que cómoda". Asimismo generó un flujo de caja operativo de 71,7 millones.

Barandiaran ha detallado que 2025 ha sido "un buen año" en GDT Servicios y en GDE, que crecen cerca del 6%, mientras que ha resultado "un mal año" para GDT-Proyectos, con una caída de ventas del 14%.

Por segmentos de negocio, Global Dominion Environment (GDE) ha cerrado el ejercicio 2025 con 471,8 millones de euros en ventas (+5,9% orgánico a moneda constante), con un margen de contribución del 10,3%.

Este segmento ha destacado por un "fuerte dinamismo" en soluciones de descarbonización y economía circular, gracias a la expansión internacional y nuevas adjudicaciones en Europa, EE.UU. y Latinoamérica.

En esa misma línea positiva, GDT Servicios ha registrado 460,2 millones de euros en ventas (+5,8%), con un margen de contribución del 19,7% y la "consolidación de la propuesta integral de servicios en electrificación y contratos plurianuales en España y Colombia".

Por el contrario, GDT Proyectos cerró el año con 113,2 millones de euros en ventas (-14%), y un margen de contribución del 28,5%; con una "ligera reactivación" en la parte final del año.

Pese a ese descenso, Barandiaran ha remarcado que la cartera de proyectos energéticos y tecnológicos está en 413 millones de euros, "sin bajas" pese a los retrasos de ejecución y Barandiaran ha apuntado que esa "ralentización" responde a un decalaje temporal en la ejecución y no a cancelaciones de cartera. "Estos proyectos no los hemos acometido por prudencia", ha subrayado.

A modo de resumen, el consejero delegado de la compañía ha señalado que Dominion ha cerrado un ejercicio clave de transformación y simplificación del perímetro, reforzando las bases de recurrencia y estabilidad del modelo" y, de cara a 2026, "la compañía presentará un nuevo Plan Estratégico con un guidance actualizado y una mayor profundización en sus dos áreas estratégicas".

ESTRATEGIA PARA 2026

De cara a este 2026, y a la elaboración del próximo plan estratégico, Barandiaran ha explicado que la compañía va a desplegar su estrategia de crecimiento en su "proyecto bandera" de Global Dominion Environment, donde buscan convertirse en "un referente global y una gran compañía de servicios de infraestructuras medioambientales en Europa".

Por ello, Barandiaran ha confirmado que Dominion continuará este año con la compra de empresas del sector del medio ambiente y la economía circular, tras cerrar tres operaciones en este terreno en 2025, una en Alemania y dos en España.

El objetivo es duplicar en dos o tres años el Ebidta, hasta alcanzar los 100 millones y, "a partir de ahí tratar de hacer alguna operación corporativa de otro nivel", ha confirmado.

En este punto ha asegurado que cuentan ya con "una gran cartera de compañías por adquirir" para que GDE "sea un ente en sí mismo y una compañía suficientemente grande para acometer otro tipo de proyectos de forma independiente", de cara a "hacer algo referente, diferencial en este mundo de la descarbonización y los servicios de economía circular".

Preguntado por si, de cara a esas futuras adquisiciones, contemplan la entrada de financiación externa, Barandiaran ha confirmado que podrían traer "un socio estratégico" que les acompañe en el proceso, pero que "controle el mercado y nos aporte, no solo dinero, sino capital inteligente".

Barandiaran ha confirmado que el grupo vasco está ya inmerso en la construcción en el puerto de Fujaira, en Emiratos Árabes Unidos de una planta de reciclado de residuos generados por el tráfico marítimo.

En cuanto al capítulo de desinversiones, la compañía confía en vender a lo largo de este año sus activos en México, operación que está pendiente de que se ponga la fecha de habilitación comercial, "que será o el 1 de abril o el 1 de mayo", ha confirmado Roberto Tobillas.

Se trata, han explicado, de un activo al que han conseguido "dar la vuelta y poner en marcha el parque", después de que haya estado prácticamente dos años parado, de forma que, tal y como ha subrayado Barandiaran, "ha dejado de ser un riesgo, estamos cómodos porque está generando recursos y estamos viendo que hay interés y una pluralidad de posibles compradores" ha confirmado.

El CEO de Dominion ha recordado que la salida de su accionariado de la multinacional automovilística india Mahindra el pasado 23 de enero, se enmarca en una política de desinversiones iniciada por la firma a finales de diciembre con la venta de sus acciones de CIE Automotive. En cuanto a Dominion, su 4,2% del capital fue adquirido por la familia Riberas y por el propio Barandiaran.