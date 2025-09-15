Hyatt amplía su oferta 'todo incluido' en República Dominicana con un nuevo Secrets Resort & Spa

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hyatt Hotels, a través de una de sus filiales, ha anunciado un acuerdo de gestión con GSM Investissements Dominicana para el desarrollo de un nuevo resort 'todo incluido' exclusivo para adultos: el Secrets Macao Beach Punta Cana.

Este nuevo complejo, que se espera abra sus puertas en 2026, contará con 406 habitaciones y se ubicará en la reconocida playa de Macao.

El acuerdo fortalece la presencia de Hyatt en la región y se suma a su creciente cartera de propiedades en el país. El Secrets Macao Beach Punta Cana ha sido diseñado para ofrecer un ambiente lujoso y sofisticado, con una variedad de opciones de alojamiento que incluyen suites junior, máster y presidenciales. Destacan 111 suites con piscina de acceso directo y 13 suites panorámicas de alto nivel.

El resort presenta nueve restaurantes temáticos que exploran sabores de todo el mundo y nueve bares que servirán bebidas de alta gama. Como gran novedad, un restaurante 'de la granja a la mesa' se alimentará de un jardín orgánico propio, ofreciendo una experiencia sostenible y fresca.

Además, los huéspedes disfrutarán de los servicios Unlimited-Luxury de la marca, que incluyen servicio de piscina y playa, bebidas ilimitadas, servicio de habitaciones 24 horas y entretenimiento diario. El complejo también contará con tres piscinas, una de ellas en la azotea, exclusiva para miembros del Preferred Club.

Situado junto al Dreams Macao Beach Punta Cana, los huéspedes del Secrets tendrán acceso a ambos resorts, lo que les permitirá disfrutar de una mayor variedad de restaurantes y comodidades. El nuevo resort también incluirá un centro de convenciones con capacidad para 1.000 personas.

Este anuncio se enmarca dentro de la estrategia de expansión de la marca en el país, que ya cuenta con recientes aperturas en Miches y La Romana y una próxima inauguración, la de Hyatt Vivid Punta Cana, prevista para finales de 2025.